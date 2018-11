Veicoli commerciali | vendite in aumento in Europa Male l' Italia

Immatricolazioni Ue Veicoli commerciali ottobre +6 - 9% - Italia -13 - 2% : Roma, 22 nov., askanews, - Nuovo rallentamento delle Immatricolazioni di veicoli commerciali nell'Unione europea, al più 6,9 per cento annuo a ottobre, secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei ...

Volkswagen Veicoli commerciali rafforza la partnership con Locauto" : Onnicar invece, già partner del brand nonché società leader nel mondo degli allestimenti in lega di alluminio per Veicoli Commerciali, ha curato gli allestimenti specifici dei mezzi. Per entrambi gli ...

A dicembre bando di 9 - 4 milioni per il rinnovo dei Veicoli commerciali : Lo scorso 23 ottobre il Consiglio ha approvato il disegno di legge che prevede l'utilizzo di 200 milioni resi disponibili dalla riduzione del capitale sociale di Finpiemonte, in favore dell'economia ...

Renault-Brilliance - in arrivo tre nuovi Veicoli commerciali elettrici in Cina : Renault sceglie il grimaldello del business per scardinare il mercato cinese della mobilità elettrica. Facendo seguito agli accordi siglati il primo gennaio scorso con i cinesi di Brilliance, che hanno portato alla costituzione della joint venture Renault-Brilliance-Jinbei Automotive Company, il gruppo francese e quello cinese hanno annunciato l’arrivo di tre nuovi veicoli commerciali a batteria, entro i prossimi due anni: la prima tranche ...

Smog - due ore di deroga anche per tutti i Veicoli commerciali : Quasi come un parto trigemellare con possibili, imminenti complicanze. Dopo una corsa contro il tempo, partita giovedì in Regione dove tutti i partiti preoccupati dalle proteste arrivate un po' da ...

Noleggio auto - Locauto accelera sui Veicoli commerciali : Roma, 9 ott., askanews, - Con il nuovo ufficio di Napoli salgono a 29 i punti Locauto abilitati al Noleggio furgoni. Un numero destinato a salire ancora fra la fine dell'anno e nel 2019, con nuove ...

Spazio - voli umani su Veicoli commerciali : dal 2019 saranno realtà : voli umani su veicoli commerciali alla volta dello Spazio più sconfinato: non è utopia, ma sarà realtà nel 2019. Per essere precisi con qualche mese di ritardo, visto che i primi astronauti a bordo dei veicoli privati Crew Dragon della SpaceX e Cst-100 Starliner della Boeing sarebbero dovuti partire a novembre, secondo quanto inizialmente annunciato la Nasa. La data aggiornata è invece stata rinviata al nuovo anno, ma saranno preceduti da ...

Smog - Uecoop : +12% di Veicoli commerciali anti inquinamento nel 2018 : Sono cresciuti del 12% i veicoli commerciali anti inquinamento con motori ibridi, elettrici, a metano o a gpl anche se in Italia ci sono ancora 1,5 milioni di furgoni che non raggiungono nemmeno la classe Euro 3. E quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Unrae in relazione al blocco dei mezzi inquinamenti scattato in diverse regioni del nord Italia. Un’attenzione verso l’ambiente e la salute dei cittadini ...

Ford presenta il nuovo Transit Custom PHEV : il futuro dei Veicoli commerciali : L'Ovale blu presenta il suo veicolo all'avanguardia progettato per lavorare in modo più ecocompatibile ed efficiente

CNH - FPT Industrial verso emissioni zero per i Veicoli commerciali : Teleborsa, - FPT Industrial , il brand motoristico globale di CNH Industrial, ritiene che la tecnologia a celle di combustibile a idrogeno potrà essere impiegata nei veicoli commerciali per fornire ...