Vaticano | le ossa non sono di Emanuela Orlandi

“Non sono di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori le ossa trovate in Vaticano” : Fonti investigative hanno rivelato che le osa umane ritrovate a Villa Giorgina, sede della Nunziatura Apostolica, sarebbero vecchie di oltre un secolo, quindi non apparterrebbero alle due ragazze scomparse nel 1983. Un responso definitivo sarà disponibile solo nelle prossime settimane, dopo gli esami del Carbonio 14.Continua a leggere

"Il Vaticano non ha collegato le ossa con la Orlandi" : Il Vaticano non ha fatto riferimento alla scomparsa di Emanuela Orlandi, collegando il reperimento di ossa all'interno della pertinenza della Nunziatura Apostolica al caso della giovane sparita nel 1983. A dirlo è stato il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, che ha pure ribadito l'esistenza di una volontà tesa a far chiarezza."Le cose - ha affermato Parolin - si fanno con la maggior apertura e la maggior trasparenza. Sono stati trovati ...

Caso Orlandi e ossa trovate in Nunziatura - Vaticano : “Nessun nesso - solo illazioni” : La Santa Sede rigetta le ricostruzioni diffuse fino a questo momento sull'identità dei poveri resti ritrovati nei giorni scorsi sotto il pavimento della Nunziatura apostolica a Roma. "È stato chiesto aiuto all’Italia per ragioni semplicemente di trasparenza, non so chi ha messo in relazione questa vicenda con il Caso Orlandi" ha sottolineato il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. "Per ora non si può fare alcuna diagnosi ...

Orlandi - trovate altre ossa in Vaticano «Sono di una donna di 25-35 anni» Video : Nuova ispezione dei poliziotti e degli agenti della Scientifica: trovati altri resti ossei che verranno confrontati con quelli rinvenuti nei giorni scorsi

Vaticano - ritrovate altre ossa all'interno della Nunziatura : Ulteriori resti sono stati rinvenuti nella pertinenza della Nunziatura Apostolica, che è di proprietà del Vaticano. Si presume che questo secondo ritrovamento possa essere utile alla causa: comprendere di chi siano le ossa segnalate dalla Gendarmeria della Santa Sede qualche giorno fa.Bisognerà, come specificato più volte, aspettare l'esito dei primi esami. Il tempo previsto corrisponde a circa una settimana, ma c'è pure chi parla della ...

Sarebbero di una ragazza le ossa ritrovate in Vaticano. Gli esperti : "Ma i corpi potrebbero essere due" : Per avere qualche certezza bisognerà aspettare ancora, forse anche meno di una settimana. Ma dai primi esami della Polizia Scientifica sui resti umani trovati in una depandance della Nunziatura ...

Il perito del Vaticano : "Ossa Nunziatura non troppo degradate" : Le analisi sulle ossa ritrovate nella Nunziatura Vaticana inizieranno a breve, e i resti "non sembrano troppo degradati". Lo afferma Gianni Arcudi, direttore della Medicina legale dell'Università di Roma Tor Vergata, il perito nominato dal Vaticano. "Inizieremo nel pomeriggio le analisi, i reperti non sono ancora stati aperti - afferma Arcudi -. Ad un primo esame non sembrano troppo degradati, anche se sono stati interrati in un terreno ...

Mirella Gregori - la sorella "sempre sperata viva"/ Video - "ossa in Vaticano? Se sue saprò dove piangerla" - IlSussidiario.net : Mirella Gregori, ore di ansia per i risultati del Dna sulle ossa ritrovate in Vaticano. La sorella a Mattino Cinque: 'sempre sperata viva, ma se sue...'

Resti umani in Vaticano : cade la pista della moglie del portiere : “Ossa non sono sue” : Non sono delle moglie del custode Pino le ossa trovate nella depandance della Nunziatura Apostolica a Roma. A poche ore dai primi esiti degli esami medico legali, Chi l'ha visto? diffonde la notizie, proveniente da fonti proprie, che la moglie del custode sarebbe ancora in vita. Ancora in attesa di notizie le famiglie di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.Continua a leggere

Vaticano - Papa Francesco e il sospetto del criminologo Bruno : 'Emanuela Orlandi e le ossa - forse Bergoglio...' : Il contesto sono i torbidi primi Anni 80, con intrecci tra finanza 'sporca', politica internazionale e criminalità. Ma perché la svolta avverrebbe ora, 35 anni dopo? 'La scoperta non sarebbe casuale, ...

Ossa in Nunziatura - Pietro Orlandi : “Quando il Vaticano trattava sulla sorte di mia sorella Emanuela” : Mentre si esaminano i resti ritrovati sotto nel seminterrato di Villa Giorgina, sede della Nunziatura Apostolica, Pietro Orlandi parla della 'trattativa' tra Vaticano e magistrati andata in scena nel 2012. Secondo il fratello di Emanuela, l'allora procuratore Capaldo avrebbe trattato con due monsignori: documenti sulla Orlandi in cambio di "un'inchiesta morbida" sull'apertura della tomba di Renatino De Pedis, il boss sepolto in ...

Emanuela Orlandi e le ossa in Vaticano. Spunta una terza donna scomparsa : C'è la pista che porta a Emanuela Orlandi , quella che arriva a Mirella Gregori e infine quella della moglie del custode sparita a metà degli anni '60. Ma sulle ossa ritrovate lunedì scorso sotto il ...

Ossa Vaticano - forse lì dagli Anni 60 : 22.12 Il pavimento sotto al quale nei giorni scorsi sono state trovate Ossa umane non sarebbe stato posato nel 1983 (anno della scomparsa, in periodi diversi, di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori,ndr) né che in quel' l'epoca l'edificio, di proprietà del Vaticano, sia stato ristrutturato. Ci troviamo a Roma nella sede della Nunziatura apostolica. Poi, l'ultima ristrutturazione risalirebbe agli Anni 60. Un'ipotesi "come tante altre", senza la ...

Emanuela Orlandi e Vaticano - primi esami sulle ossa nella Nunziatura : sarebbero di uno scheletro di donna : Proseguono le indagini sui resti trovati nella sede della Nunziatura apostolica di via Po. La famiglia presenta un'istanza per conoscere le mosse della procura che ipotizza il reato di omicidio. Comparazioni del Dna con quello di Emanuela e di Mirella Gregori. La famiglia: «Ora vogliamo capire»