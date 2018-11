Valutazione tubarica nella diagnosi di infertilità

fondazioneserono

(Di giovedì 22 novembre 2018) L’di coppia è un problema globale che sta crescendo in maniera preoccupante negli ultimi decenni e non riguarda più soltanto i Paesi occidentali ma sta pian piano aumentando anche in quelli in via di sviluppo. Questa tendenza ha determinato parallelamente un vistoso incremento al ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) 1. Secondo il Registro Nazionale sulle tecniche di PMA nel 2016 i cicli di trattamento sono aumentati del 62,5% rispetto al 2005 ed è aumentata anche la percentuale di donne con età maggiore di 40 anni. Secondo lo stesso registro le principali cause disono:idiopatica (16,1%),maschile (24,3% ), fattore sia maschile che femminile (19%) efemminile (40,6%). Le cause difemminile sono ulteriormente suddivise in: ridotta riserva ovarica (13,1%), fattore tubarico (9,3%), ...