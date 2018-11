Valeria Marini incontra Ivan Gonzalez e arriva la polizia : Valeria Marini incontra il tronista Ivan Gonzalez dal parrucchiere e lui fa chiamare la polizia per proteggerla dai paparazzi. La coppia che si è formata durante il programma “Temptation Island Vip”. Nel reality Valeria si era molto avvicinata all’allora tentatore Ivan, tanto da provocare la fine della sua relazione con l’imprenditore Patrick Baldassarri. Tornati alla vita reale da quanto sembra, tra i due non è scoppiato l’amore ma è nata una ...

Uomini e Donne - Valeria Marini : "La corteggiatrice perfetta per Ivan Gonzalez deve essere spontanea" : Valeria Marini, già nelle prime settimane ad Uomini e Donne come party planner per la festa di fidanzamento di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, ha dimostrato di essere all'altezza del ruolo fornendo preziosissimi consigli ai due neo tronisti in fatto di seduzione: Mi piace moltissimo, Uomini e Donne mi diverte! Ho sempre cercato di fare progetti nuovi in tv e, fino a ora, con grande successo. Sia per Ivan che per Andrea ci saranno delle ...

Valeria Marini a Uomini e donne al fianco di Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli : la De Filippi fiuta il flop con Lorenzo-Luigi e corre ai ripari : Valeria Marini a Uomini e donne al fianco di Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli. Ad un mese dalla registrazione è finalmente arrivato il momento per il pubblico di vedere in tv il nuovo trio. Proprio nella puntata di oggi Maria De Filippi ha annunciato che Teresa Langella avrà due cavalieri al suo fianco che sono nuovi ovvero Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli. I due sono i nuovi tronisti del programma e oggi hanno preso posto in studio dopo il loro ...

Valeria Marini e Ivan a Uomini e Donne : ecco che rapporto c’è tra loro oggi : Valeria Marini e Ivan Gonzalez insieme a Uomini e Donne: ecco che tipo di rapporto c’è dopo Temptation Island Vip Valeria Marini e Ivan Gonzalez fanno il loro ingresso a Uomini e Donne per la seconda volta. Qualche tempo fa li avevamo visti entrare in studio per parlare della loro esperienza a Temptation Island Vip. […] L'articolo Valeria Marini e Ivan a Uomini e Donne: ecco che rapporto c’è tra loro oggi proviene da Gossip e ...

Patrick Baldassari contro Valeria Marini : Valeria Marini e il suo ex fidanzato Patrick Baldassari avevano partecipato insieme a “Temptation Island Vip”, ma la storia fra la coppia non ha retto alle prove del reality. Patrick nonostante non abbia approvato il comportamento dell’ex, non sembra covare rancori: “Ci siamo scambiati qualche messaggio … Ci conosciamo in modo approfondito da tanti anni. E una donna intelligente e anche sensibile, a modo suo. Le vorrò sempre bene. E non ...

Andrea Damante - dopo Giulia De Lellis Valeria Marini all’attacco? Il gossip : Andrea Damante, finita ufficialmente con Giulia De Lellis: il messaggio di Valeria Marini non passa inosservato Andrea Damante, dopo i vari tira e molla con Giulia De Lellis, è ufficialmente single. Tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Giulia, confermata la storia d’amore di quest’ultima con Irama, un possibile ritorno di fiamma è oggi alquanto […] L'articolo Andrea Damante, dopo Giulia De Lellis Valeria Marini ...

Valeria Marini ha finto a Temptation Island Vip? La rivelazione dell’ex Patrick : Patrick Baldassari non ha mai creduto alla relazione tra Valeria Marini e Ivan Gonzalez Patrick Baldassari spensierato e sorridente dopo la fine della storia con Valeria Marini. Alla fine di Temptation Island Vip i due si sono detti addio, dopo un lungo tira e molla. L’imprenditore non ha intenzione di piangersi addosso e si è […] L'articolo Valeria Marini ha finto a Temptation Island Vip? La rivelazione dell’ex Patrick ...

Maurizio Costanzo show - Valeria Marini e lo schiaffo a Patrick Baldassari : 'Ho una nuova relazione' : Parterre ricco di ospiti quello della puntata di ieri, mercoledì 7 novembre, del Maurizio Costanzo show . Tra essi c'era anche Valeria Marini , la prima a essere stata intervistata dal padrone di casa,...

Valeria Marini al Maurizio Costanzo Show : "Ho una relazione - però sono single" : Davvero ricca di rivelazioni la puntata andata in onda in seconda serata su Canale 5 del Maurizio Costanzo Show, il talk Show condotto dall'omonimo giornalista marito di Maria De Filippi, quest'ultima produttrice con la Fascino della prima edizione di Temptation Island Vip.E proprio dal docu-reality in salsa celebrity si è palesata in studio Valeria Marini, che alla domanda del conduttore su cosa stesse accadendo alla sua vita privata ha ...

Valeria Marini ha un nuovo fidanzato dopo Patrick : la confessione da Costanzo : Valeria Marini si è fidanzata e lo ha confessato sul palco del Maurizio Costanzo Show Anche questa settimana Maurizio Costanzo ha creato lo scoop: Valeria Marini ha un nuovo fidanzato! Ospite nella puntata in onda mercoledì 7 novembre 2018, in seconda serata, Valeria è stata la prima con cui il conduttore ha voluto interagire stasera. […] L'articolo Valeria Marini ha un nuovo fidanzato dopo Patrick: la confessione da Costanzo proviene da ...