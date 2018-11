Vaccini | Ue ' Fake news o salvare bambini' Commissario della Salute | ' C' è bisogno

Vaccini - commissario Ue all’Italia : “O vi basate su fake o salvate vite. Obbligo? L’importante è raggiungere coperture” : “È assolutamente inutile discutere su obbligatorietà o volontarietà dei Vaccini, servono azioni, non dibattiti: se si riesce a raggiungere il livello di copertura con la volontarietà bene, altrimenti si può passare all’obbligatorietà, oppure a una combinazione“. Così, a Bruxelles, il commissario europeo alla Salute Vytenis Andriukaitis ha risposta in conferenza stampa alla richiesta di un suo commento sulle posizioni del governo ...

INFLUENZA E Vaccini - BOOM DI FAKE NEWS/ Aifa interviene : 'Nessun divieto - notizie fuorvianti' - IlSussidiario.net : INFLUENZA e VACCINI, BOOM di FAKE NEWS: Aifa interviene per smentire la bufala di un divieto di vaccinazione antINFLUENZAle, 'intento allarmistico'.

Antibiotici e Vaccini - no a fake news e fai da te : Roma, 16 nov. (AdnKronos Salute) - Nuovi casi, isolati o meno, di morbillo e altre malattie infettive che sembravano debellate, ma ritornano a causa delle coperture vaccinali ancora sotto le soglie di sicurezza in diverse regioni. Un’incidenza di infezioni antimicrobico-resistenti in aumento, che re

Antibiotici e Vaccini - no a fake news e fai da te : ...Clinica di Malattie Infettive Università degli Studi di Udine e vice presidente Sita - sente l'esigenza di scendere in campo ancora una volta per rivolgersi alla popolazione perché i fatti di cronaca,...

Antibiotici e Vaccini - no a fake news e fai da te : Nuovi casi, isolati o meno, di morbillo e altre malattie infettive che sembravano debellate, ma ritornano a causa delle coperture vaccinali ancora sotto le soglie di sicurezza in diverse regioni. Un’incidenza di infezioni antimicrobico-resistenti in aumento, che rende il nostro Paese maglia nera in Europa, con oltre 10.000 decessi ogni anno, un terzo di tutti quelli causati dai cosiddetti superbug nel continente. È questo il quadro poco ...