ilfattoquotidiano

: Commissario Ue su vaccini: 'Italia, basta fake news: è ora di agire' - SkyTG24 : Commissario Ue su vaccini: 'Italia, basta fake news: è ora di agire' - Shivadharmanama : RT @Stefano_Re: Stando a Il Giornale, il commissario europeo alla sanità Vytenis Andriukaitis, parlando dell'Italia, avrebbe affermato: 'No… - Cascavel47 : Vaccini, commissario Ue all’Italia: “O vi basate su fake o salvate vite. Obbligo? L’importante è raggiungere copert… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) “È assolutamente inutile discutere su obbligatorietà o volontarietà dei, servono azioni, non dibattiti: se si riesce a raggiungere il livello di copertura con la volontarietà bene, altrimenti si può passare all’obbligatorietà, oppure a una combinazione“. Così, a Bruxelles, ileuropeo alla Salute Vytenis Andriukaitis ha risposta in conferenza stampa alla richiesta di un suo commento sulle posizioni del governo italiano in merito ai. “La domanda è: volete basarvi sullenews e dibattere teorie fuorvianti, o volete salvare ledei bambini?”, ha aggiunto Andriukatis. Ilha parlato della strada da intraprendere per raggiungere “l’obiettivo comune di un’Europa libera da morbillo entro il 2020, come stabilito dall’Oms“. E in Italia la copertura vaccinale contro il morbillo è calata dal 91% nel 2010 ...