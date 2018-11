Usa | muore colpita da proiettile mentre guarda la tv in casa

AccUsato dell'omicidio del padre : muore in incidente/ Ultime notizie - giallo sui messaggi prima dello schianto - IlSussidiario.net : Bologna, Francesco Masetti indagato per la morte del padre, muore: tragico incidente stradale o suicidio? giallo sui messaggi inviati.

Indagato per l’omicidio del padre - muore in un incidente d’auto : non esclUsa la pista del suicidio : Francesco Masetti, 38 anni, stava percorrendo la via Emilia fra Parma e Fidenza a bordo della sua Dacia Duster quando, per ragioni ancora da accertare, si è scontrato contro un camion.Continua a leggere

Usa : blocco di cemento lanciato da un ponte - 54enne muore schiacciato in auto : Una terribile tragedia si è verificata ieri mattina a Nashville, in Tennessee, Usa. Un blocco di cemento infatti, non si sa ancora per quale assurda ragione, è stato lanciato da un ponte, probabilmente dallo Shelby Avenue Bridge. Il blocco, pesantissimo, ha colpito in pieno un'auto, dove viaggiava il 54enne Joe Shelton. Secondo quanto si apprende dalla stampa americana, l'uomo stava tranquillamente andando a lavoro, come ogni mattina, presso il ...

Usa. Blocco di cemento lanciato da un cavalcavia - automobilista colpito muore sul colpo : Joe Shelton, 54 anni, stava andando a lavorare quando è stato travolto da quel masso "simile a un marciapiede" che ha sfondato il parabrezza della sua auto e lo ha centrato alla testa. La polizia di Nashville indaga.Continua a leggere

Usa - babysitter picchia una bimba di 2 anni per punizione : la piccola muore per le ferite : L'ennesima drammatica vicenda in cui a perdere la vita è una piccola bambina innocente si è verificata nei giorni scorsi ad Arlington, città dello Stato del Texas, negli Stati Uniti d'America. A provocare la morte della piccola Aniyah Darnell, una bimba di appena due anni, però, è stata la cattiveria assurda di quella che in realtà doveva prendersi cura di lei, la babysitter americana, Shamonica Page, che invece ha picchiato la piccola, prima ...

Legata a testa in giù e chiUsa in una gabbia muore a 19 mesi : condannati mamma e compagno : Era stata Legata a testa in giù nel suo lettino e intrappolata come in una gabbia . Così è morta la piccola Ellie-May Minshull, a soli 19 mesi, a causa delle brutalità inferte dalla mamma e dal suo ...

Muore pugile 13enne. La Thai boxe sotto accUsa : Definita come 'l'arte delle otto armi' o 'la scienza degli otto arti', la disciplina consente di utilizzare combinazioni di pugni, calci, gomitate e ginocchiate. Il coinvolgimento di bambini, che a ...

Charlie - 5 anni - muore di cancro tra le braccia della mamma : «ScUsami se ti ho fatto soffrire» : muore a 5 anni di cancro, ma prima di lasciare la famiglia ha chiesto scusa a sua mamma per quello che è successo. Il piccolo Charlie Proctor ha scoperto di avere una rara forma di...

Elezioni Usa : Gracie - 82 anni - vota per la prima volta nella sua vita e muore dopo qualche ora : La storia di Gracie Lou Phillips, una anziana del Texas di 82 anni morta dopo aver votato per la prima volta nelle Elezioni di midterm negli Stati Uniti. Gravemente malata, ha chiesto di uscire dall’ospedale perché desiderava votare. L’hanno fotografata sorridente dopo il voto e dopo qualche ora è morta circondata dai suoi figli.Continua a leggere

Elezioni Usa - vota per la prima volta nella sua vita e muore il giorno dopo : Non voleva che la politica entrasse in famiglia. Ma alla fine, con orgoglio e con una grande forza di volontà, Gracie ha voluto dire la sua. Anche se è stata l'ultima cosa fatta.

Riceve i polmoni di una fumatrice e muore di tumore nel giro di due mesi : i sintomi erano quelli caUsati dal fumo : Una donna francese affetta da fibrosi cistica fin da piccola è morta di cancro ai polmoni, dopo averli ricevuti per un trapianto da un donatrice fumatrice abituale. Uno studio della rivista Lung Cancer mette ora in guardia sul rischio di trapiantare organi da soggetti fumatori. Dall’infanzia la paziente era in cura per la fibrosi cistica e dopo un grave peggioramento delle funzioni respiratorie era stata sottoposta al trapianto polmonare, ...

Monza - accUsato di duplice omicidio - muore il giorno dopo l'archiviazione : E' morto il giorno dopo l'archiviazione delle accuse a suo carico per il duplice omicidio volontario della sorella e della nipote. Colpito da un infarto mentre stava cenando nella residenza per ...

Gemellina muore cinque giorni dopo il parto : la famiglia fa caUsa all’ospedale : Per la donna e il marito, alla base della tragedia in cui hanno perso una delle due gemelline ci sarebbe una infezione contratta in ospedale durante il ricovero e poco prima di iniziare il travaglio. Accanto al procedimento giudiziario principale se ne è aperto un altro dopo che la famiglia ha fatto causa anche ai due periti nominati dal tribunale per falsa perizia.Continua a leggere