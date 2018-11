: Usa, calano aborti:-54% tra adolescenti - NotizieIN : Usa, calano aborti:-54% tra adolescenti - TelevideoRai101 : Usa, calano aborti:-54% tra adolescenti - stefanopezzola : Milano, 21 nov. (AdnKronos) - Gli ordini di beni durevoli negli Usa calano più del previsto a ottobre, per il terzo… -

Cala drasticamente il numero delleche hanno fatto ricorso ad una interruzione volontaria di gravidanza. Tra il 2006 e il 2015-questo il periodo di tempo in esame - la diminuzione dei casi ha riguardato le donne di tutte le età.In particolare tra le ragazze tra i 15 e i 19 anni, il numero è sceso del 54%. Ad annunciarlo sono i Centers for Disease Control and Prevention,gli enti di controllo sulla sanità pubblica Usa. Secondo il rapporto dei Cdc, nel 2015 quasi il 90% degliè avvenuto entro la tredicesima settimana.(Di giovedì 22 novembre 2018)