Usa arrestano 300 migranti in Chiapas

Agenti della polizia federale e dell' Istituto nazionale delle migrazionI (Inm) hanno arrestato circa 300Centroamericani entrati ieri in Messico guadando il Rio Suchiate dal Guatemala.Lo scrive La Jornada. Citando fonti governative dello stato diil giornale ha precisato che i cittadini centroamericani,che formavano la quarta carovana entrata in Messico, sono stati bloccati nel comune di Metapa de Dominguez quando insieme si dirigevano a Tapachula per poi proseguire verso la frontiera Usa.(Di giovedì 22 novembre 2018)