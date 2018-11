Usa | agenti scambiano zucchero filato per droga | donna finisce in carcere per 4 mesi

SiracUsa - l’auto in panne e il bebè ha bisogno di mangiare : mamma “salvata” da due agenti : Due agenti della polizia stradale durante un servizio di pattugliamento sulla Siracusa-Catania hanno soccorso una mamma e il figlio in difficoltà. Con la vettura in panne, la donna non poteva scaldare il biberon per far mangiare il piccolo e soprattutto non poteva recarsi in ospedale per una visita urgente del figlio. L’intervento degli agenti ha “salvato” la famiglia.--Una mamma disperata con il figlioletto che piange dentro l’auto in panne. E ...

RagUsa - africano pesta operatori e agenti per non lasciare lo Sprar : Non voleva in alcun modo abbandonare lo Sprar di Ragusa in cui non aveva più diritto di stare, pertanto non si è messo scrupoli nell"aggredire i poliziotti che cercavano di farlo uscire.Si tratta di un 19enne di nazionalità senegalese che, a causa delle ripetute intemperanze, è stato arrestato ieri per resistenza a pubblico ufficiale.Gli uomini della squadra mobile di Ragusa si erano recati presso la struttura perché messi in allerta dagli ...

RagUsa - sottoposto a perquisizione per droga tenta di mordere agenti : arrestato : sottoposto a perquisizione per la ricerca di stupefacenti oppone resistenza tentando di mordere agenti della Polizia di Stato di Ragusa.

Due ex agenti accUsati di depistaggio : “Niente verità nascoste su Borsellino” : Due dei tre presunti autori del più colossale depistaggio della storia giudiziaria d’Italia - come l’ex procuratore di Caltanissetta, Sergio Lari, definì la vicenda del falso pentito Vincenzo Scarantino - sono un ex terminalista e un ex ispettore della Squadra mobile di Palermo, di 62 e 60 anni, oggi pensionati. E per carità, Lombroso e le sue teor...

Cucchi - Conte 'Chiederò sempre scUsa per agenti che si comportano male' : 'Ogni volta che un pubblico ufficiale, che rappresenta lo Stato, si comporterà male e anziché proteggere un cittadino verrà meno ai suoi doveri io chiederò scusa a nome dello Stato'. Il presidente del ...

Usa - agenti Fbi sotto accUsa : "Partecipano a festini a luci rosse" : Dopo le polemiche per l"inefficiente conduzione delle indagini su Hillary Clinton e su Donald Trump, l"Fbi è nuovamente finito nel mirino dei media Usa, stavolta a causa di uno scandalo sessuale. Diversi agenti sono stati infatti accusati di atti contrari al codice etico dell"organo investigativo, in quanto avrebbero preso parte a "festini con prostitute". Sia il Dipartimento di Giustizia sia la stessa agenzia hanno aperto dei fascicoli sulla ...

Usa : incriminati sette agenti di Mosca : 17.05 Il Dipartimento di Giustizia Usa ha annunciato l'incriminazione di 7 agenti russi del Gru,l'intelligence militare, per gli attacchi informatici all'agenzia mondiale antidoping, che avrebbero portato alla diffusione di dati relativi ad alcuni atleti di primo piano. "Affermando falsamente che gli atleti utilizzavano farmaci vietati",dice la nota del Dipartimento statunitense. Cyber-attacchi inoltre sarebbero stati portati contro enti che ...