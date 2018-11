Un piano per la Brexit più bella

Manovra bocciata - Conte chiede tempo : «A Bruxelles un piano per il rilancio» Moscovici : «Non sparate su di noi» : Le intenzioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista dell’incontro a Bruxelles. Il piano in elaborazione a Palazzo Chigi: il ruolo della Cdp, l’Unità tecnica per gli investimenti, la riforma dei ministeri in team con la Buongiorno, il nuovo Codice degli appalti.

Il piano di Bannon per l'Europa può funzionare solo in Italia e Olanda : Il progetto di Steve Bannon per l'Europa, una rete di sostegno transnazionale alle formazioni politiche sovraniste, rischia di naufragare in partenza a causa sia degli ostacoli legali che molti Stati membri della Ue pongono ai finanziamenti esterni che alla forte diffidenza dimostrata dalle destre del vecchio continente. The Movement', la creatura dell'ex capo stratega di Trump, si propone due obiettivi principali in ...

piano antifreddo per clochard - a Milano 2.700 posti letto : Milano, askanews, - "Siamo in campo da alcuni giorni con un Piano significativo che arriverà a dotare la città di 2.700 posti letto per le persone senzatetto". A spiegarlo è l'assessore alle Politiche ...

Alleanza con Delta e due fondi Così il piano Ferrovie per Alitalia : Un'operazione da due miliardi di euro da qui ai prossimi quattro anni. Circa 1,5 miliardi di risorse fresche. A cui aggiungere 500 milioni di euro, somma che equivale alla metà del prestito-ponte, ...

Europa - un “piano Marshall” su reti e infrastutture per rafforzare integrazione e sviluppo : L'Europa, per l'impresa italiana, è uno scenario di riferimento essenziale. Un'Europa che, al di là dei miti fondativi, ha bisogno di riflettere profondamente sulla sua crisi e su un funzionamento di strutture e burocrazie che incontrano crescenti critiche in larghi settori dell'opinione pubblica.Per ragionare di riforme e rilancio vale la pena partire da un intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, davanti a ...

Donatella Versace : "Sono stata una madre strana. Mio figlio disse alla maestra : 'Non ho dormito perché Elton John suonava il pianoforte'" : Donatella Versace, stilista e volto della maison fondata quarant'anni fa da suo fratello Gianni, torna a raccontarsi e questa volta lo fa dalle pagine di Vanity Fair. Il riferimento al fratello, mito della moda è inevitabile.Non c'è intervistatore che non me lo nomini per primo. Ma sono contenta, parlare di lui lo fa stare qui. E mi fa bene.Ma poi Donatella parla tanto di sé e mostrando il suo lato più autentico. ...

I commissari approvano l'offerta Fs per Alitalia. Nuovo piano a gennaio : Da ieri pomeriggio è ufficialmente cominciata la partita delle Ferrovie dello Stato per il futuro di Alitalia: l'offerta d'acquisto delle Fs è stata 'positivamente valutata dai commissari straordinari ...

Generali - piano per leadership in Europa : ANSA, - MILANO, 21 NOV - Rafforzare la leadership in Europa, consolidando la prima posizione. E' l'obiettivo del Piano al 2021 di Generali. La compagnia punta anche a focalizzarsi sui mercati ...

Napoli - il piano di De Laurentiis per Cavani : Da suggestione dei tifosi sotto l'ombrellone a pensiero concreto di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti : il nome di Edinson Cavani ricorre con forza e stavolta con tanti indizi di concretezza. ...

Brian Fargo : "non c'è alcun piano per fondere inXile e Obsidian" : Nel corso dell'evento X018 tenuto da Microsoft a Città del Messico qualche settimana fa, la compagnia ha annunciato l'acquisizione di inXile e Obsidian Entertainment, due studi di sviluppo ben noti per le loro capacità nel genere dei cRPG.Costatando le evidenti analogie tra le due aziende, è nata l'ipotesi che Microsoft avesse in programma di fondere le due realtà facendole lavorare insieme a un grande, importante progetto. Un gioco di ruolo per ...

Il piano di Salvini per la nuova Ue : prendere la poltrona di Moscovici : Maggio 2019 si avvicina e gli schieramenti sono (quasi) ai blocchi di partenza. Mancano alleanze ufficiali, ma è evidente che le elezioni europee saranno il banco di prova dei sovranisti Ue. Salvini, Meloni, Le Pen, Orban e chi più ne ha più ne metta lo sanno bene e dopo i vari incontri bilaterali ora è tempo di darsi un obiettivo.Nei mesi scorsi si era parlato di una possibile candidatura di Salvini alla guida della lista sovranista. Lui per ...

Juventus - Bernardeschi piano : prova per il Valencia : TORINO - Dopo la domenica in solitaria di Miralem Pjanic , che ha sudato in palestra, ecco il lunedì personalizzato di Federico Bernardeschi che, da solo alla Continassa, ha continuato con i suoi ...

Scatta l’ora di un nuovo aumento Vodafone per cambio piano Senza Scatto New e Vodafone 25 : Un nuovo aumento Vodafone è già attivo, in particolare per i suoi piani base Senza Scatto New e Vodafone 25. L'operatore rosso non smette, neanche in questa ultima parte dell'anno, di mettere mano alle sue tariffe e ha in serbo un nuovo rincaro per chi decide di optare per una delle due soluzioni su menzionate. Non si parla di una vera e propria rimodulazione ma di un aumento Vodafone destinato ai costi di passaggio verso i piani base appunto ...