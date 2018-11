Un emendamento del M5s ha cancellato i finanziamenti a IsiameD 

agi

(Di giovedì 22 novembre 2018) Via il controverso finanziamento pubblico di tre milioni di euro a IsiameD: lo prevede unal disegno di Legge europea 2018 approvato in Commissione Politiche Ue del Senato, riunita in sede referente. La proposta di modifica, presentata dal relatore Ettore Antonio Licheri (M5s) prevede "l'abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto" dalla legge di bilancio dello scorso anno. A dicembre 2017, infatti, "al fine di affermare un modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del made in Italy e della cultura sociale e produttiva della tipicita' territoriale", era stato assegnato a IsiameD, societa' presieduta dall'ex ministro Dc Gian Guido Folloni nata come istituto per l'Asia e il Mediterraneo e convertita poi al digitale, un contributo pari a un milione di euro per ciascuno degli anni ...