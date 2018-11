Un emendamento del M5s ha cancellato i finanziamenti a IsiameD : Via il controverso finanziamento pubblico di tre milioni di euro a IsiameD: lo prevede un emendamento al disegno di Legge europea 2018 approvato in Commissione Politiche Ue del Senato, riunita in sede referente. La proposta di modifica, presentata dal relatore Ettore Antonio Licheri (M5s) prevede "l'abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto" dalla legge di bilancio dello scorso anno. A dicembre 2017, infatti, "al ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 novembre : Passa l’emendamento che ammorbidisce il reato di peculato : Gialloverdi La Lega vota contro il M5S Sì all’emendamento per salvare i ladri di Stato Camera – Passa a scrutinio segreto (e con 36 franchi tiratori) un testo del 5Stelle espulso Catello Vitiello sul reato di peculato: è simile a quello ritirato dal Carroccio di Luca De Carolis Il bacio della morte di Marco Travaglio La Caporetto di Salvini nella campagna campana sugli inceneritori è stata ovviamente oscurata dai giornaloni, dei cui ...

Telecom - S&P taglia l'outlook. emendamento del M5S per integrare la rete con Open Fiber : MILANO - Nell'attesa di conoscere il nome del successo di Amos Genish, lo sfiduciato amministratore delegato della Telecom , in una corsa che sembra ristretta a Luigi Gubitosi e Alfredo Altavilla , l'...

Peculato - M5s : l'emendamento della Lega per noi è invotabile : Roma, 15 nov., askanews, - 'Occorre fare chiarezza su un punto e sgomberare il campo da qualsiasi dubbio o illazione: l'emendamento che rivede la norma sul reato di Peculato è iniziativa della Lega, ...

Anticorruzione - l’emendamento della Lega per salvare gli accusati di peculato. M5s : “Non passerà mai” : Era una legge piccola piccola, quattro righe nascoste tra le settanta e passa pagine del faldone che contiene gli emendamenti al ddl Anticorruzione. Solo che quelle poche parole rischiavano di rappresentare una nemesi per il disegno di legge che il guardasigilli Alfonso Bonafede ha ribattezzato “lo spazzacorrotti“. Si perché quell’emendamento altro non è che un colpo di spugna sul peculato commesso dai politici. Sissignore. A ...

Manovra - emendamento M5S : obbligo del tempo pieno a scuola elementare - : Uno degli emendamenti presentati alla Camera dai 5 stelle prevede il cambiamento nell'orario scolastico, oltre alla previsione di 2mila maestre in più

Decreto Genova - stop del Senato all’emendamento contro il condono a Ischia : L'Aula del Senato ha reintrodotto il condono edilizio a Ischia, respingendo così l'emendamento all'articolo 25, presentato ieri da Forza Italia e approvato in commissione al Senato, lo stesso che ha fatto andare 'sotto' la maggioranza Lega-M5S in commissione Ambiente e Lavori pubblici. L'emendamento ha avuto 200 no, 75 sì e un astenuto.Continua a leggere

Bollo auto - ora spunta il maxi condono : l'emendamento della Lega che farà discutere : Pace Fiscale, la Lega prova il blitz in commissione Finanze al Senato. In un emendamento spunta la sanatoria sulle entrate...

I penalisti contro la riforma della prescrizione : "Si ritiri l'emendamento o sarà lotta dura" : Non c'è il parere sull'ammissibilità dell'emendamento sulla prescrizione al disegno di legge anticorruzione. Lo hanno annunciato i presidenti della commissione Affari costituzionali e Giustizia della Camera. Giuseppe Brescia e Giulia Sarti alla ripresa della seduta. Le commissioni, secondo Brescia, "non sono in grado" di dare questo parere. I due presidenti delle Commissioni hanno proposto di andare avanti con l'esame degli altri ...

Prescrizione - non si placa lo scontro M5S ripresenta l'emendamento No della Lega. Conte : è nel contratto : 'La riforma della Prescrizione è stata votata dai nostri iscritti sulla piattaforma Rousseau, è uno dei punti del contratto di Governo e, prima ancora, parte integrante del programma del MoVimento 5 ...