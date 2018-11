Un antibiotico per sconfiggere il tumore al seno La scoperta dello staff medico guidato

Per combatte il Cancro al seno la speranza da un antibiotico per Acne : Speranze per il trattamento del tumore al seno da un antibiotico comunemente usato per l'Acne. Ad aprire la strada al possibile utilizzo degli antibiotici nel trattamento del tumore della mammella è uno studio italo-britannico, pubblicato sulla rivista internazionale “Frontiers in Oncology”, condotto in vitro a Manchester e in vivo su pazienti arruolate presso l'università di Pisa, che ha testato l'efficacia antiCancro della doxiciclina, ...

Pisa - tumore al seno : nuova speranza di cura da un antibiotico contro l'acne : La doxiciclina è un antibiotico comunemente utilizzato per il trattamento dell'acne. Si è scoperto che questo farmaco ha un effetto anti-tumorale, pertanto potrebbe essere utilizzato anche nel trattamento del tumore al seno. La scoperta si deve all'Azienda ospedaliera universitaria Pisana, che ha condotto una ricerca in collaborazione con l'Ateneo di Pisa, l'Università di Salford di Manchester e con la Fondazione Pisana per la scienza. La ...

ALLARME INSALATE PRONTE - BATTERI antibiotico-RESISTENTI/ Hensel : 'Ecco i reali pericoli' - IlSussidiario.net : Uno studio dalla Germania dimostra come ci sia ALLARME sulle INSALATE PRONTE. Pare che alcune queste contengano dei BATTERI resistenti ad antibiotici

antibiotico per denti : qual è il migliore? : Al fine di curare le infezioni orali, spesso ci si affida agli antibiotici per denti. Di seguito indichiamo quali sono i migliori a cui affidarsi, o meglio quali utilizzare a seconda delle problematiche specifiche. Infine vedremo in quali casi possono essere utilizzati e altre informazioni generali a riguardo. Perché usare un Antibiotico per denti? Quando abbiamo la febbre alta ed in particolare in presenza di placche alla gola o ...

Nicole - morta a quattro anni per un'otite : "Comune antibiotico la poteva salvare" : I fatti risalgono al 2017. La bambina era morta all’Ospedale Civile di Brescia a causa di un’infezione particolarmente...