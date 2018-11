Ultimo – Caccia ai Narcos | Raoul Bova ritorna su Canale 5 | VIDEO

Ultimo saluto a Kepler - il più celebre cacciatore di pianeti : Ultimo saluto al pi celebre cacciatore di pianeti, il telescopio spaziale Kepler, al quale la Nasa ha inviato l'ultima serie di comandi per disconnetterlo dalla Terra. Si conclude cos la carriera ...

Ultimo – Caccia ai Narcos - quando in tv? Ecco la data del ritorno di Raoul Bova | VIDEO : C’è grande attesa per il ritorno in televisione di Raoul Bova con Ultimo – Caccia ai Narcos. quando andrà in onda in tv la fiction che lo vede protagonista? I fan stanno aspettando da mesi. Sembrava che Canale 5 potesse trasmetterla nella primavera scorsa, subito dopo la conclusione dell’Isola dei Famosi, ma così non è stato. Ora, però, potrebbe essersi aperto un varco e la serie, amatissima dal pubblico dell’ammiraglia ...

Il finale di Instinct su Rai2 il 4 novembre a caccia dell’anello debole : anticipazioni Ultimo episodio : La domenica sera crime di Rai2 sta per cambiare visto che il prossimo 4 novembre andrà in onda il finale di Instinct. La nuova serie, matricola della scorsa stagione telefilmica, completerà il suo ciclo sulla seconda rete Rai con l'ultimo episodio dal titolo "L'anello debole" che, come sempre, andrà in onda alle 21.45 in coppia con NCIS. Dall'11 novembre al posto di Instinct andranno in onda gli episodi di S.W.A.T. a cominciare dal 13esimo e ...

Superbike - il team Ducati pronto per l’Ultimo round della stagione : Melandri e Davies a caccia della vittoria a Losail : Il circuito alle porte di Doha ha già regalato diverse soddisfazioni alla squadra, che nelle ultime tre stagioni vi ha raccolto due vittorie – con Chaz Davies – e sei podi complessivi Reduce da una trasferta in Argentina conclusa con due podi, il team Aruba.it Racing – Ducati è pronto ad affrontare l’ultimo round della stagione, in programma come di consueto a Losail (Qatar), l’unico tracciato in calendario ad ospitare gare in ...