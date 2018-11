: • Cyber News • #Ue:no trattativa da mercanti di tappeti - Cyber_Feed : • Cyber News • #Ue:no trattativa da mercanti di tappeti - TelevideoRai101 : Ue:no trattativa da mercanti di tappeti - ZioKlint : RT @PgGrilli: #Moscovici: Con l'Italia «possiamo avere un accordo sulle regole, avvicinarci a queste regole, ma non può esserci una trattat… -

"In questo momento il dialogo con l'Italia è più necessario che mai",ha detto il Commissario agli Affari Economici Moscovici,sottolineando:abbiamo bisogno dell'Italia,Paese fondatore dell'Ue, al centro dell'Eurozona. E aggiunge:l'Italia "rappresenta un rischio per la crescita,la coesione dell'Eurozona",ma non vogliamo "crisi tra Roma e Bruxelles". Poi avverte: "Possiamo avere un accordo sulle regole ma non può essercidadi". E chiarisce: "Se l'Italia lancia la palla sugli spalti,l'arbitro non può dare il punto"(Di giovedì 22 novembre 2018)