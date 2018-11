Ue boccia la manovra | Di Maio | “Non può trattarci così dopo anni di massacri”

Manovra bocciata - Salvini : : Il ministro dell'Interno ha ribadito che 'i soldi che abbiamo messo nella Manovra economica riguardano la sanità, e il diritto alla salute non si toccano'. Poi è tornato a difendere 'quota cento' ...

La Commissione Ue boccia la manovra dell’Italia : che cosa succede adesso? : La Commissione europea ha definitivamente bocciato - per la seconda volta - la manovra italiana e ha raccomandato l'avvio di una procedura di infrazione per deficit eccessivo per violazione della regola del debito. In molti, a questo punto, si stanno chiedendo che cosa succederà ora al Belpaese. Ecco quali tappe dovremo affrontare.Continua a leggere

Boldrini attacca Salvini : "L'Ue boccia la manovra e lui posta foto di gattini..." : C'è un nuovo capitolo nella saga dello scontro politico tra Laura Boldrini e Matteo Salvini. E, ancora una volta, si consuma sui social network.Nella mattinata di giovedì, infatti, l'ex presidente della Camera dei deputati, è tornata all"attacco del ministro dell"Interno nonché vicepremier, rimproverandolo per il suo modus operandi circa la bocciatura da parte dell'Unione Europea della manovra finanziaria varata dal governo Lega-Movimento 5 ...

L'Ue boccia la manovra - cosa succede ora : L' Ue boccia la manovra economica dell'Italia . E Bruxelles parla chiaro: le misure previste dal governo italiano costituiscono un " non rispetto particolarmente grave " delle regole di bilancio . In ...

Manovra bocciata - l’Italia sarà la prossima Grecia. Prepariamoci a un nuovo colpo di Stato finanziario : Provo a fare chiarezza sulla situazione tragica in cui si trova l’Italia, oggi sottoposta all’attacco concentrico sferrato dalla finanza cosmopolitica e all’offensiva mediatico-giornalistica dei padroni del discorso al servigio della classe dominante. Così cristallizzerei la situazione e mi scuserete per la sintesi. I mercati vogliono X, ergo il governo italiano deve fare X. Anche se X nuoce all’interesse nazionale, al ...

Spread in salita e manovra bocciata - come investire i propri risparmi nell'incertezza : Il portafoglio a rischio zero, si sa, non esiste più da anni. Nemmeno i cari titoli di Stato possono più considerarsi un ombrello a prova di bomba. Ma mediare la necessaria diversificazione con un ...

L’Ue boccia la manovra - l’Italia è ostaggio della strana coppia al governo : Non basterà una cena – in programma sabato sera prima del Consiglio Ue sulla Brexit – né le promesse di clausole di salvaguardia, riforme del funzionamento della presidenza del Consiglio, contrasto alla corruzione e investimenti sul rischio idrogeologico. Non basterà a Giuseppe Conte, un premier dimezzato, per bloccare la procedura d’infrazione che è di fatto partita ieri: la Commissione europea ha approvato il rapporto contenente la seconda ...

Ue boccia la manovra italiana - Salvini rilancia : “Noi passi indietro non ne facciamo” : “Noi passi indietro non ne facciamo”. Non arretra di un millimetro il vicepremier Matteo Salvini, che intervenendo a Uno Mattina su Rai 1 ha confermato la posizione del governo anche dopo la bocciatura della manovra da parte di Bruxelles. “Non faremo passi indietro – ha spiegato – perché i soldi che abbiamo messo nella manovra economica riguardano la sanità, e il diritto alla salute non si tocca, si assumono mille ...

Manovra - boccia : è ora di cambiare rotta - serve ragionevolezza : Roma, 22 nov., askanews, - Sulla Manovra, dopo la Bocciatura da parte della Commissione europea e il primo passo verso una procedura per deficit eccessivo 'è arrivato il tempo della ragionevolezza', ...

Manovra 2019 - arriva bocciatura UE : grave violazione delle regole : "Un sonnambulo che cammina verso l'instabilità" questa è la definizione data all'Italia dal commissario UE Dombrovskis nella giornata di ieri, 21 novembre, come se gli stessi cittadini italiani non fossero consapevoli di quanto sta accadendo, ma soprattutto accadrà, dopo l'ennesima bocciatura della Manovra da parte della Commissione Europea. La Manovra è stata bocciata: l'Italia è a rischio sanzione È stagione di austerity. Ieri, nel giorno ...

Spread parte in lieve rialzo dopo bocciatura manovra : Apertura in lieve rialzo per lo Spread fra Btp e Bund all'indomani della bocciatura della manovra da parte dell'Ue. Il differenziale, dopo i primi scambi, segna 311 punti contro i 309 della chiusura ...

Manovra - dopo bocciatura Ue conte riferisce alla Camera. Bruxelles : 'Grave infrazione delle regole di bilancio' : Oggi informativa urgente del premier sul 'no' della Commissione europea alla legge di bilancioi italiana per 'deficit eccessivo basato sul debito', e quindi per il vicepresidente Moscovici la '...

La questione irrisolta che ha portato Bruxelles a bocciare la manovra italiana : Al di là dell'aspetto procedurale, è la linea politica dei partner europei che non sembra lasciare spazio a dubbi: tutti i paesi membri, con toni particolarmente accesi da parte dei paesi nordici ma ...

