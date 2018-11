Udinese | Nicola ' richiama' un suo fedelissimo

Calciomercato Udinese - la prima richiesta di Nicola per l’attacco : Calciomercato Udinese – L’Udinese sta attraversando un momento difficilissimo, negli ultimi giorni è anche arrivato il ribaltone in panchina con l’esonero dell’alleantre Velazquez e l’arrivo dell’ex Crotone Davide Nicola. Dopo un inizio di stagione comunque positivo la squadra bianconera è crollata in classifica dopo una serie di risultati negativi e l’incubo retrocessione è vivo. La pausa è ...

Serie A Udinese - Behrami : «Nicola vuole una squadra che lotti» : UDINE - La sosta per le nazionali sta per terminare, e l' Udinese ricomincerà il campionato affrontando la Roma : "Poco importa chi ci troviamo davanti, siamo in una situazione di classifica difficile ...

Udinese - Nicola si presenta : “Non vedo l’ora di cominciare - ai ragazzi chiederò grande dedizione” : Nella conferenza stampa del pomeriggio, l’Udinese ha presentato Davide Nicola, che ha sostituito sulla panchina bianconera lo spagnolo Velazquez. Il nuovo tecnico si è detto entusiasta e impaziente di cominciare a lavorare con la squadra: “Ho tanta fame di poter iniziare a lavorare con i ragazzi. La società è stata molto pratica, riconosce che quando il campionato dice che sei terz’ultimo, l’obiettivo prioritario è ...

Udinese - Nicola : “Dobbiamo uscire dalla zona retrocessione” : Il nuovo allenatore dell’dell’Udinese, Davide Nicola, ha esposto i suoi propositi in occasione della presentazione alla stampa avvenuta alla Dacia Arena. Il tecnico punta a ripetere l’impresa realizzata nel 2017 con il Crotone quando subentrato al tecnico della promozione Juric nella prima parte di campionato ottenne 9 punti con la squadra che si ritrova in ultima […] L'articolo Udinese, Nicola: “Dobbiamo uscire ...

Udinese : Nicola - adesso bisogna far punti : ANSA, - UDINE 14 NOV - "Ho tanta fame di poter iniziare a lavorare con i ragazzi". Davide Nicola si è presenta così da allenatore dell'Udinese. "La società è stata molto pratica, riconosce che quando ...

Udinese - addio a Velazquez : il nuovo allenatore è Nicola : Davide Nicola è il nuovo allenatore dell'Udinese, è arrivato l'annuncio ufficiale della società friulana che ha contestualmente esonerato Julio Velazquez. La decisone che era nell'aria da giorni è ...

Serie A Udinese - è ufficiale l'esonero di Velazquez. Panchina a Nicola : UDINE - Finisce a Udine l'era Velazquez : l'allenatore spagnolo, scelto quest'estate per il nuovo corso dei friulani, paga i pochi punti raccolti in 12 partite: solo 9, ultima vittoria contro il ...

Udinese - ufficiale : esonerato Velazquez - è Nicola il nuovo allenatore : Udinese Calcio comunica di aver esonerato Julio Velazquez dalla guida tecnica della prima squadra. A lui, a Jimenez Serrano Julian, a Baltanas Vicente Miguel e a Huguet Cots Marc vanno i ringraziamenti della società per la passione, la dedizione e la professionalità dimostrate in questi mesi, insieme agli auguri di un radioso futuro professionale. Udinese Calcio ha affidato a Davide Nicola la guida tecnica della prima squadra. Il nuovo ...

L’Udinese ha esonerato Julio Velazquez e lo ha sostituito con Davide Nicola : L’allenatore di calcio spagnolo Julio Velazquez è stata esonerato dall’Udinese dopo l’ultima sconfitta subita in campionato contro l’Empoli. Il nome del suo sostituito è già stato ufficializzato dalla società: si tratta di Davide Nicola, fino allo scorso dicembre allenatore del Crotone

Udinese - ufficiale l’ingaggio di Davide Nicola : l’allenatore si lega ai bianconeri fino al 2020 : Davide Nicola è il nuovo allenatore dell’Udinese dopo l’esonero dello spagnolo Julio Velazquez Dopo l’allontanamento di Julio Velazquez dalla panchina dell’Udinese, la dirigenza bianconera ha deciso il sostituto dello spagnolo. Il suo nome circolava già in mattinata, ma ora è ufficiale: Davide Nicola è il nuovo allenatore della squadra friulana. Velazquez, a seguito della sconfitta maturata contro l’Empoli, è ...

Serie A Udinese - ufficiale : esonerato Velazquez. Nicola nuovo allenatore : UDINE - Finisce a Udine l'era Velazquez : l'allenatore spagnolo, scelto quest'estate per il nuovo corso dei friulani, paga i pochi punti raccolti in 12 partite: solo 9, ultima vittoria contro il ...

Chievo - ufficiale : Di Carlo nuovo allenatore. Nicola all'Udinese : Il Chievo ha scelto Domenico Di Carlo per prendere il posto di Giampiero Ventura alla guida della squadra, con il tecnico che si è liberato dal Novara e ha firmato un contratto di sei mesi con i ...

Udinese - Velazquez esonerato : Nicola è il nuovo allenatore : Julio Velazquez non è più l'allenatore dell'Udinese. L'ufficialità è arrivata sul sito del club, che con una nota ha comunicato l'esonero del tecnico spagnolo: 'Udinese Calcio comunica di aver ...

Udinese - esonerato Velazquez al suo posto arriva Nicola : Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale l’Udinese Calcio ha comunicato di aver esonerato Julio Velazquez dalla guida tecnica della prima squadra. “A lui, a Jimenez Serrano Julian, a Baltanas Vicente Miguel e a Huguet Cots Marc – prosegue la nota – vanno i ringraziamenti della società per la passione, la dedizione e la […] L'articolo Udinese, esonerato Velazquez al suo posto arriva Nicola proviene da Serie A ...