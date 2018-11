U&D | Giorgio avrebbe trovato l' amore | Gianni dice che Gemma voleva lasciare il

Blastingnews

(Di giovedì 22 novembre 2018) Nuovo appuntamento con le notizie su Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Le ultime novità si soffermano su Anna Tedesco eSperti: se l'ex protagonista del trono over ha rivelato nel corso di un'intervista al Giornale di Puglia cheManetti hafinalmente l', lo storico opinionista ha svelato a Novella 2000 un retroscena suGalgani di qualche anno fa, quando sembrava che la dama volesse abbandonare lo show a causa della timidezza.Uomini e Donne, Anna Tedesco: "hal'Manetti torna a far parlare di sé dopo l'abbandono al trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere fiorentino, infatti, ha lasciato il programma di Canale 5 per dedicarsi ad una nuova attività imprenditoriale, ma pare anche per le critiche ricevute dall'opinionistaSperti, che lo hanno convinto a dare forfait al dating ...