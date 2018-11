Uber nuovo sponsor della Federazione argentina | i tassisti protestano

Raiffeisen : nuovo CEO è Heinz H Uber : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Warhammer Vermintide 2 : il nuovo DLC Back to Ubersreik è stato annunciato : Warhammer: Vermintide 2 si prepara a ricevere un nuovo DLC, è stato infatti annunciato Back to Ubersreik, riporta Eurogamer.net.La nuova espansione è attesa per il mese di dicembre, e introdurrà una serie di nuovi contenuti tra cui due nuovi livelli a quanto già abbiamo in Warhammer: Vermintide 2, entrambi ambientati a Ubersreik, come anche il titolo ci suggerisce.Ci verrà riproposta la storia del 2015 con alcuni cambiamenti volti a migliorare e ...