Tutti contro Gramellini

Tutti i “ma” della (possibile) procedura d’infrazione Ue contro l’Italia : Jean Claude Juncker a una conferenza stampa. (FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images) Per il ministro delle Finanze italiano Giovanni Tria, che sembrava l’anello più debole della compagine governativa lanciata contro Bruxelles, il dado ormai è tratto: il governo non si piegherà alle richieste della Commissione europea e lascerà invariati i suoi target di bilancio, nonostante si affacci l’ipotesi di una sanzione da parte dell’Ue. Da parte ...

'Coni Sono Tutti del Circolo Aniene'. Giorgetti contro Malagò 'Basta anomalie' : Perché non mi dite che negli ultimi 40 anni al Coni ci Sono stati tutti angioletti e nella politica invece solo i cattivi: è una favoletta a cui non credo. Io non ho dichiarato guerra a nessuno e non ...

Fatto Quotidiano - rivolta contro Marco Travaglio in redazione : dopo anni passati a far le pulci a Tutti... : Ieri, su queste pagine, Brunella Bolloli ha già riferito della limacciosa assemblea di cui Dagospia aveva fornito una cronaca veritiera, al punto da essere confermata dalla smentita del Comitato di ...

Graduatorie ATA e docenti di II e III fascia : chiesto controllo per Tutti : In questi giorni, le Graduatorie di II e III fascia, utilizzate per le supplenze di docenti e ATA, sono nella bufera. Da alcuni controlli sono emerse irregolarità nelle dichiarazioni dei titoli e punteggi. Le Graduatorie risultano falsate per dare supplenze ai familiari. Dopo i casi di Lombardia e Piemonte, anche in Calabria esplode il caos. La notizia ha creato allarmismo e confusione tra tutti coloro che sono inseriti nelle Graduatorie. I ...

Nations League – Tutti i risultati : pareggio della Germania contro l’Olanda - bene Repubblica Ceca e Norvegia : Anche la sesta giornata di Nations League è andata in scena con le partite in programma: clamoroso pareggio dell’Olanda in rimonta sulla Germania, bene Repubblica Ceca e Norvegia Dopo la sfida di Nations League tra Italia e Portogallo di sabato, anche tante altre Nazionali sono scese in campo per la sesta giornata del torneo di qualificazione agli Europei 2020. Tra i risultati da segnalare il pareggio della Germania contro ...

Grande Fratello Vip 2018 - Cecchi Paone contro Tutti. Su Giulia Salemi : «Donna sottomessa che accetta tutto per Monte» : Cecchi Paone “Non posso dire che mi siete mancati” esordisce a chiare lettere Alessandro Cecchi Paone nel videomessaggio mandato ai suoi ex compagni di viaggio del Grande Fratello Vip. Il giornalista ribadisce che nella vita lo studio e la cultura siano elementi imprescindibili, e, incredulo, non si spiega perché proprio veicolando questi messaggi sia stato mandato via. Nel mirino di Cecchi Paone tutti (o quasi) i suoi compagni. contro le ...

La delegata all'assemblea PD spara contro l'attuale classe dirigente : 'Ritiratevi Tutti' : Pomeriggio infuocato a Roma durante i lavori dell'assemblea nazionale del Partito Democratico. Convocata nella giornata odierna presso i saloni dell'Hotel Ergife a seguito delle recenti dimissioni di Maurizio Martina dalla carica di Segretario nazionale, l'assise ha il compito, da statuto, di avviare una nuova fase congressuale. Il Partito Democratico ha riunito i propri delegati per discutere le modalità ed i tempi per eleggere una nuova guida ...

'Ritiratevi Tutti' - Lo sfogo di Katia Tarasconi contro i big all'assemblea Pd - : Roma, 17 nov., askanews, - Parla per prima, Katia Tarasconi, subito dopo il segretario uscente Maurizio Martina, e rompe la solita liturigia delle assemblee Pd. 'Ritiratevi tutti', dice rivolta ai ...

Fisco - Tutti gli sconti. E la Finanza controlla : Il giorno dopo l'accordo a sorpresa che ha portato alla cancellazione del condono , si fanno i conti sugli effetti dello stralcio della sanatoria dal decreto fiscale e si definisce ciò che rimane nel ...

Boxe - Mayweather cambia idea : “esibizione di 9 minuti contro Nasukawa - la più pagata di Tutti i tempi” : Floyd Mayweather ha dato il suo ok alla sfida contro Tenshin Nasukawa, non saranno consentiti calci, ma solo pugni ammessi nel pugilato Il ritorno di Floyd Mayweather sul ring ha preso un’inaspettata nuova svolto. Il pugile americano ha deciso che combatterà ancora e che lo farà il prossimo 31 dicembre in Giappone, contro la star del kickboxing, Tenshin Nasukawa. All’inizio il pugile aveva assicurato che questa sfida non si ...

Manovra - Tutti contro l'Italia : la procedura d'infrazione adesso è più vicina : Il vicepresidente della Commissione, il lettone Valdis Dombrovskis, twitta che i propositi di bilancio del governo sono "controproducenti per la stessa economia dell'Italia". OLANDA E AUSTRIA A ...

Matteo Salvini contro Tutti al 'Maurizio Costanzo Show' : anticipazioni : Il ministro dell'Interno e Vicepresidente del Consiglio al centro della puntata di mercoledì 14 novembre 2018