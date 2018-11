Trump | soldati al confine useranno forza letale se necessario

Trump contro la carovana dei migranti : “Le loro pietre come armi contro i nostri soldati. Non li vogliamo” : “Le donne non vogliono i migranti della carovana in America, le donne vogliono sicurezza, vogliono stare sicure”: lo ha detto Donald Trump in uno dei suoi appelli che stanno caratterizzando il rush finale della campagna elettorale per le Midterm. “I democratici vogliono confini aperti, ma noi non lo permetteremo”, ha affermato durante un comizio in Missouri. E sui social ricordano quando il tycoon definì i messicani ...

Trump arma i soldati al confine : "Se serve - sparate ai migranti" : "I sassi vanno considerati come armi. Non c'è molta differenza. Quindi i nostri soldati potranno sparare ai migranti che li lanceranno contro di loro". Donald Trump annuncia il suo pugno di ferro contro i migranti ammassati al confine tra Usa e Messico e disposti a tutto per entrare in territorio americano. Ma il presidente Usa non ci sta. Dopo avere minacciato di togliere lo ius soli e negato la concessione dell'asilo politico al fiume di ...

Trump - 15mila soldati al confine con il Messico : 'Un muro umano per fermare l'invasione di migranti' : 'Un muro di persone per fermare l'invasione', è questa l'idea di Donald Trump per bloccare sul confine la carovana di migranti che dal Messico sta per arrivare negli Stati Uniti. Il presidente ...

Carovana migranti - Trump : “15mila soldati al confine”. Due honduregni arrestati - altri 2mila entrano in Messico : “Il nostro esercito è dispiegato. Abbiamo 5mila soldati, arriveremo a 10-15mila“. È l’ultima mossa annunciata dal presidente americano Donald Trump per fermare la Carovana di honduregni che da oltre due settimane risale il Centroamerica diretta verso gli Usa. Parlando con i giornalisti nei giardini della Casa Bianca, Trump ha aumentato ancora il numero di 5mila soldati a cui aveva fatto riferimento lo scorso lunedì, già di ...

Trump ha inviato 5.200 soldati per impedire l’ingresso negli Stati Uniti dei migranti della carovana dall’Honduras : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato 5.200 soldati lungo il confine con il Messico per impedire l’ingresso nel paese dei migranti della carovana partita due settimane fa dall’Honduras. L’invio dei soldati arriva dopo giorni in cui Trump The post Trump ha inviato 5.200 soldati per impedire l’ingresso negli Stati Uniti dei migranti della carovana dall’Honduras appeared first on Il Post.

Carovana dei migranti - Trump schiera 5.200 soldati al confine con il Messico Foto : Confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi. Il presidente Usa: «Questa è un’invasione, i militari vi stanno aspettando». Gli immigrati al confine tra Guatemala e Messico

Carovana migranti - ‘gli Usa inviano 5mila soldati al confine’. Trump : ‘Vi aspettiamo’ : Cinquemila soldati al confine con il Messico. E’ il dispiegamento di forze che gli Stati Uniti sarebbero pronti a schierare, secondo quanto scrive il Wall Street Journal citando dirigenti del governo, per impedire l’ingresso della Carovana dei migranti centroamericani in marcia verso la frontiera statunitense. La cifra è ben superiore agli 800 militari previsti inizialmente ed equivarrebbe a circa un terzo degli agenti della polizia ...

MESSICO - CAROVANA MIGRANTI : Trump MEDITA CHIUSURA CONFINE/ Ultime notizie - 800 soldati alla frontiera : MESSICO, CAROVANA MIGRANTI in arrivo da Honduras verso CONFINE Usa: Pentagono, "880 soldati verso la frontiera". Ultime notizie, TRUMP "li fermeremo, non come in Europa"(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 10:25:00 GMT)