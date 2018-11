Trump autorizza uso delle armi contro i migranti dal Messico

tgcom24.mediaset

(Di giovedì 22 novembre 2018) Per la legge i soldati non possono svolgere azioni di polizia sul territorio Usa. La Casa Bianca li hati a sparare per "proteggere gli agenti federali chellano la frontiera".