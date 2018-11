Tria : così contrastiamo terza recessione : 15.56 "Con questa Manovra il governo sta contrastando il rischio della terza recessione, che potrebbe avere effetti devastanti".così il ministro Tria al Senato "I fondamentali dell'economia italiana non giustificano livelli dello Spread. Non sono necessari interventi straordinari di tutela del risparmio". Poi sottolinea che "il disegno delle misure" della Legge di Bilancio "è ancora in via di definizione al fine di garantire la massima ...

Tria : "La crescita non si negozia" La sinistra Ue : "Così Italia fuori" : "Il tasso di crescita non si negozia": il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, smentisce voci e indiscrezioni apparse sui giornali secondo cui il tasso di crescita dell'Italia sia stato o sia oggetto di dibattito politico. Segui su affarItaliani.it

Il monito - a scoppio ritardato - di Draghi a Tria : il debito così alto è un problema al di là delle sanzioni : 'E' una responsanilità che va oltre le regole europee' avrebbe detto, sencondo fonti Ue, prendendo la parola nel corso della riunione dell'Eurogruppo a porte chiuse -

Neuroscienze e psichiaTria : studiare i gemelli per capire le basi delle psicosi maggiori : Come riconoscere precocemente alcune diffuse patologie psichiatriche, come la schizofrenia e il disturbo bipolare? Come indagarne le basi neurobiologiche? Come impostare trattamenti personalizzati? Ne parleranno il 5 e 6 novembre, in Università Statale a Milano, esperti provenienti da Università e Istituti clinici e di ricerca italiani e americani nell’ambito del convegno Neuroscienze E psichiatria: QUALE PRESENTE E QUALE FUTURO? organizzato ...

Tria : 'Draghi ha ragione sullo spread - così alto è dannoso' - Di Maio : 'Se ora resistiamo - nel 2019 vero cambiamento' : ... io lo migliorerei, ma è lo stesso usato in precedenza", ha spiegato Tria, aggiungendo: "Io da economista avrei scelto il 2,5% di deficit perché bisogna contrastare il rallentamento dell'economia". "...

Tria : «Spread troppo alto - non possiamo tenerlo così a lungo Casalino? Da lui volgarità» : Il ministro dell’Economia a Porta a Porta: «Spread troppo alto, non possiamo reggerlo a lungo». Su Casalino, in una intervista a Famiglia Cristiana: «Non commento volgarità e minacce». La replica dei 5 Stelle: «Non attacchi, faccia pulizia al ministero»

