Tria | se spread alto a lungo rischio impatto su tassi mutui

Manovra - Tria : 'Se spread alto a lungo - effetti sui mutui' : E ha aggiunto: 'I fondamentali dell'economia italiana non giustificano i livelli attuali di spread , non credo sia necessario prefigurare interventi straordinari di tutela del risparmio. Il nostro ...

Giovanni Tria : "Se l'aumento dello spread persistesse a lungo - mutui più costosi" : "Se l'aumento dello spread persistesse nel tempo la traslazione sui tassi praticati dalle banche sui mutui potrebbe risultare più significativa". A dirlo il ministro dell'Economia Giovanni Tria al question time in Aula al Senato, ricordando che fino a settembre, secondo "i dati della Banca d'Italia", l'andamento dello spread "non ha influenzato in modo avverso i tassi sui mutui" mentre gli ultimi dati Abi indicano un "aumento del tasso ...