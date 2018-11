Tria difende la manovra | ecco le 8 frasi per spiegare le scelte del governo 

Migranti : AusTria difende alla Camera l'uscita dal Patto Onu : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Manovra - Bruxelles verso bocciatura | Tria la difende all'Eurogruppo | Ma lo spread non perdona : sfondata la soglia dei 320 punti : Male la prima emissione di Btp Italia con il governo M5s-Lega, raccolti solo 418 milioni, peggio solo nel 2012. Intanto da fonti Ue si apprende che mercoledì arriverà una nuova bocciatura alla Manovra

Manovra - Bruxelles verso bocciatura | Tria la difende all'Eurogruppo | Ma lo spread non perdona : sfondata la soglia dei 320 punti : Male la prima emissione di Btp Italia con il governo M5s-Lega, raccolti solo 418 milioni, peggio solo nel 2012. Intanto da fonti Ue si apprendeche mercoledì arriverà una nuova bocciatura alla Manovra

Giovanni Tria difende la manovra : "Il deficit era necessario" : "Il programmo del governo non cambia ma c'è la volontà di discutere": lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, al termine dell'Eurogruppo. "Penso che uno sforzo debba essere fatto per riportare discussione sulla reale portata del tema", ovvero non solo sul deficit ma la discussione deve "tener presente" che "si conferma un rallentamento dell'economia europea non solo italiana". Anzi, in questo contesto, "l'Italia ...

Il rebus della lettera alla Commissione : Tria vede Centeno - difende la manovra ma ancora non ha scritto la risposta per Bruxelles : Anche questa settimana è finita, ma della lettera che il governo deve inviare alla Commissione Europea entro martedì non c'è traccia. Il ministro Giovanni Tria, che oggi ha incontrato a Roma il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, non l'ha ancora scritta. Eppure Bruxelles aveva invitato il governo a rispondere il prima possibile alla bocciatura del documento programmatico di bilancio scattata il 23 ottobre scorso. Il ...

Tria difende la manovra : 'E' fatta per avere più crescita'. Spread oltre 300 : In Parlamento, il ministro dell'Economia conferma i numeri sulla Legge di Bilancio contestati da Bruxelles con una netta correzione al ribasso. In giornata l'incontro con il presidente dell'Eurogruppo Centeno -

Eurogruppo riunito - Tria difende Manovra : 8.52 Si riunisce oggi a Bruxelles l'Eurogruppo che avrà al centro la Manovra economica italiana. Al vertice sarà presente il ministro dell'Economia Tria, che dovrà rivendicare, come chiesto dai vicepremier Di Maio e Salvini, la linea espansiva "trumpiana" della Manovra e al contempo rassicurare che l'Italia si impegna a non superare il ...

Eurogruppo riunito - Tria difende Manovra : 8.52 Eurogruppo riunito,Tria difende Manovra Si riunisce oggi a Bruxelles l'Eurogruppo che avrà al centro la Manovra economica italiana. Al vertice sarà presente il ministro dell'Economia Tria, che dovrà rivendicare, come chiesto dai vicepremier Di Maio e Salvini, la linea espansiva "trumpiana" della Manovra e al contempo rassicurare che l'Italia si impegna a non superare il ...

Eurogruppo riunito - Tria difende Manovra : 8.52 Si riunisce oggi a Bruxelles l'Eurogruppo che avrà al centro la Manovra economica italiana. Al vertice sarà presente il ministro dell'Economia Tria, che dovrà rivendicare, come chiesto dai vicepremier Di Maio e Salvini, la linea espansiva "trumpiana" della Manovra e al contempo rassicurare che l'Italia si impegna a non superare il tetto massimo di deficit del 2,4%.

Tria all'Eurogruppo per difendere la manovra Ma l'Italia appare isolata : Ma l'asse dei rigoristi, capeggiato da Olanda, AusTria, Finlandia, Lussemburgo e Germania non intende fare sconti all'esecutivo M5S-Lega, come sottolineato dal ministro dell'Economia olandese Wopke ...

Tria difende la legge di bilancio : “Il costo del deficit è sostenibile e responsabile” : Per il ministro dell'Economia Giovanni Tria la manovra non si cambia, nonostante i rilievi della Commissione Ue. Per il titolare di via XX settembre sforare il deficit è necessario, nonché "sostenibile e responsabile". "Il costo del deficit ci consente come sistema Paese di affrontare i prossimi anni con la certezza che ridurremo il rapporto debito-Pil e con una maggiore fiducia nella nostra capacità di creare benessere e stabilità attraverso la ...

Sforare è il gesto più responsabile. Giovanni Tria difende la manovra : "Stimola la crescita" : Sforare il deficit è necessario. E anche "sostenibile" e "responsabile". Nel giorno in cui la manovra è attesa in Parlamento, con 11 giorni di ritardo, Giovanni Tria suggella e difende la linea politica della legge di bilancio, che già viaggia sui binari roventi dell'Europa e dei mercati. Quel deficit al 2,4%, che a Bruxelles non piace affatto, viene invece legittimato dal ministro dell'Economia in modo perentorio. Quello ...

Tria su Alitalia : "Prestito ponte va restituito secondo regole Ue". Poi difende Draghi : Ma che derivi da un'incertezza politica perché non ci sono fondamentali dell'economia o una rottura dei conti pubblici che lo giustifica". E difende Draghi - "Draghi non ha detto nulla di strano, ha ...

Tria difende Draghi : lo spread è un pericolo anche per le banche : Il ministro dell'Economia difende Draghi e afferma: 'Lo spread a questi livelli è dannoso, la questione è in che modo lo facciamo scendere', ma certo 'non possiamo pensare che questo spread sia ...