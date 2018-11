Tredicesima NoiPa 2018 | come funziona e quando viene pagata agli statali

leggioggi

(Di giovedì 22 novembre 2018) Dicembre si avvicina e si attende con ansia l’ora dellae della, in vista dei regali di Natale o dell’occasione per pagare spese impreviste, bollette, congu. Insomma, un aiuto in più che arriva ad allietare le feste dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati. Vediamo in dettil pagamento della famosa gratifica natalizia, per i dipendenti del settore privato e per i dipendenti pubblici, che potranno visualizzare la somma direttamente su: cos’è Chi può contare su un contratto di lavoro subordinato, sia nel settore pubblico che in quello privato, probabilmente sa già che a fine anno riceverà in busta paga una mensilità aggiuntiva, rispetto alle normali 12 mensilità di stipendio. Chiamiamolapiù ci piace, gratifica natalizia o mensilità aggiuntiva. È sempre lei: lamensilità: una somma aggiuntiva di ...