Trapianti | creati tessuti di vari tipi con cellule del paziente

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 novembre 2018) Nonostante i progressi compiuti nel settore dei, il rigetto dell’organo o del tessuto da parte dell’organismo che li riceve rimane un enorme ostacolo per queste delicate procedure chirurgiche. Ma, come riportato sulla rivista ‘Advanced Materials’, un gruppo di scienziati dell’Università di Tel Aviv potrebbe aver trovato una soluzione al problema. I ricercatori hanno infatti inventato una nuova tecnologia che consente di creare impianti tissutali completamente personalizzati, utilizzando lee i biomateriali del singolo“Questi impianti non saranno rigettati dal corpo – assicura Tal Dvir del Centro per le nanoscienze dell’ateneo israeliano – perché lee il materiale utilizzati derivano dalstesso e per questo l’impianto non provoca risposta immunitaria, garantendo una corretta ...