: Tim, sindacati temono 20 mila esuberi I sindacati delle Telecomunicazioni, FIstel Cisl, Uilcoim Uil e Slc Cgil, ha… - expoitalyonline : Tim, sindacati temono 20 mila esuberi I sindacati delle Telecomunicazioni, FIstel Cisl, Uilcoim Uil e Slc Cgil, ha… - infoiteconomia : Tim, salta incontro tra governo e sindacati - infoitestero : Tim, sindacati preoccupati: scorporo rete potrebbe causare 20mila esuberi -

delle Telecomunicazioni,FIstel Cisl,Uilcoim Uil e Slc Cgil,hanno protestato al Mise contro il mancato incontro col ministro Di Maio su Tim e lanciato l'allarme sul rischio di"20" in caso di scorporo della rete Tim. Secondo indiscrezioni,potrebbero rientrare 20, non 30lavoratori,che attualmente sono 45-49Parlando con i giornalisti Di Maio ha detto che "al momento non c'è nessun progetto in corso" sullo scorporo dalla Rete.L'incontro con ipotrebbe essere organizzato entro Natale.(Di giovedì 22 novembre 2018)