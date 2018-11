Tim | rischio 20mila esuberi

Tim - i sindacati lanciano l'allarme : "Da scorporo rete rischio 20mila esuberi" : Lo scorporo della rete Tim "potrebbe causare circa 20 mila esuberi". Lo dicono i sindacati delle Tlc, Fistel Cisl Uilcom Uil ed Slc Cgil, riuniti in presidio al Mise per protestare contro il mancato incontro odierno con il ministro Luigi Di Maio. Nella società della rete, secondo i sindacati potrebbero rientrare infatti al massimo 20mila lavoratori e non 30 mila come circola da indiscrezioni pubblicate oggi da Il Messaggero. In totale - ...

Ocse taglia le sTime sull'Italia. Timori per deficit e superamento Fornero : 'Rischio per l'Europa' : Nell'ultimo Economic Outlook l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico parla di una perdita di slancio dell'economia tricolore prevedendo un pil in aumento dell'1% quest'anno e ...

AvverTimento alla Commissione : "Bocciare la manovra mette a rischio l'Ue" : ' L'economia non sta marciando come dovrebbe e il cosiddetto 'output gap', la differenza tra Pil potenziale e Pil reale, è molto ampio - spiega il professore a La Verità -. Il Pil reale, infatti, è ...

Tim-Open Fiber - presentato l'emendamento per la rete unica. Rischio tariffe più alte per salvare l'occupazione : la defenestrazione di genish 13 novembre 2018 Telecom, progetti segreti e pressioni della politica: 20 anni di guerre sulla rete Si punta a una doppia modifica al Codice delle comunicazioni La norma ...

Istat : crescita rallenta - sTime Pil a rischio. Casa discrimine per il reddito : Secondo il presidente Franzini 'persiste la fase di debolezza della nostra economia'. Più di 1 mln e 800.000 famiglie vivono in povertà assoluta. La Casa resta fondamentale per il reddito: quattro famiglie su dieci sotto la soglia di poverta', abitano in case di proprietà e ...

Argentina - Superclasico ancora a rischio rinvio : le ulTime : Non c’è pace per il Superclasico tra Boca Juniors e River Plate. Le due squadre, che si dovevano affrontare già ieri per il match di andata della finale di Copa Libertadores, potrebbero non scendere in campo anche stasera. Il temporale che ha colpito Buenos Aires in queste ore non sembra voler cessare e gli organi […] L'articolo Argentina, Superclasico ancora a rischio rinvio: le ultime proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Tra “diritto sacrosanto” e “rischio far west” : duello sulla legitTima difesa : Il disegno di legge che infiamma il dibattito politico e spacca l’opinione pubblica: la nostra intervista doppia Pd-Lega

LIVE. Boca-River : tempesta a Buenos Aires - Superclásico a rischio? UlTima ispezione alle 19 italiane : 18:03 Nuova ispezione alle 15 in Argentina, le 19 in Italia, "Le autorità della Conmebol faranno una nuova ispezione attorno alle 15 per prendere la decisione finale sulla partita - riferisce Tyc ...

Le opposizioni : sTime del governo inattendibili. Rischio recessione e a pagare saranno gli italiani : Secondo Piercarlo Padoan 'i pilastri della manovra non sono in grado di garantire la crescita prospettata dal governo'. Sulla stessa linea Brunetta di FI che usa toni piu' duri 'governo di ...

iOS 12 : FaceTime mette a rischio la sicurezza : Quando si parla di sicurezza si tende a pensare subito agli attacchi informatici, con virus, malware ed exploit di vario tipo. Raramente invece s’immagina che qualsiasi persona prenda in mano il nostro smartphone, possa accedere leggi di più...

Tim - rosso di 800 milioni nei primi 9 mesi con svalutazione da 2 miliardi. A rischio l'obiettivo sul debito : MILANO - Conti in rosso nei primi nove mesi per Tim, che registra una perdita di 800 milioni legata, spiega la società, alla svalutazione dell'avviamento domestico per 2 miliardi senza la quale l'...

Timori Fmi sull'Italia : 'C'è il rischio contagio' : Il Fondo Monetario Internazionale teme un 'contagio' di turbolenza finanziaria che attraversa l'Italia verso i Paesi europei con 'fondamentali macroeconomici più fragili'. Nel Regional economic ...

Tumore alla prostata : uomini italiani sempre più a rischio perché poco informati e Timorosi : Gli italiani sono poco informati in materia di Tumore alla prostata disattenti, ma sono consapevoli delle problematiche e dei rischi urologici. Il rapporto tra gli uomini e la salute maschile secondo gli urologi italiani, è stato analizzato in un’indagine Doxa Pharma, presentata a Milano e realizzata in occasione di «Movember», campagna mondiale che si svolge nel mese di novembre per la sensibilizzazione sulle malattie urologiche, sostenuta in ...