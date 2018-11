Terremoto | il premier Conte testa la Stanza sismica della Protezione Civile

Maltempo : Zaia - nell'agordino devastante come un Terremoto - ho scritto al premier Conte : Belluno, 31 ott. (AdnKronos) - "Ho fatto un giro nelle aree non raggiungibili, siamo andati nell'agordino e nel Feltrino e poi andremo nel comelico ma l'immagine è di devastazione. Ho presentato al premier Conte la situazione pesante del Veneto con un dossier documentale e fotografico, chiedo ai med