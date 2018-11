Tenta un furto al supermercato | arrestato 22enne marocchino

Tentato furto aggravato e porto di arma da fuoco clandestina - un arresto : I carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato un 21enne rumeno, per Tentato furto aggravato e porto di arma da fuoco clandestina. In particolare i militari sono intervenuti presso la struttura ...

Furto Venezia - due Tentativi prima colpo : ANSA, - Venezia, 9 NOV - Due tentativi di Furto hanno preceduto il clamoroso colpo del 3 gennaio scorso a Palazzo Ducale a Venezia, commesso durante l'ultimo giorno di apertura della mostra 'Tesori ...

Ragusa - Tentano furto al supermercato poi scappano sui tetti : Arreatstai dalla Polizia e dai Carabinieri di Ragusa quattro ragazzi, di cui tre minorenni, che hanno tentato un colpo in un supermercato di Ragusa

Roma : Tentano furto in B&B - due giovani arrestate : Roma – Due Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, liberi dal servizio, hanno arrestato una 20enne e una 17enne, con l’accusa di tentato furto in concorso. Transitando a piedi in via Zanardelli, nei pressi di piazza Navona, i Carabinieri hanno notato le due giovani, gia’ conosciute per i loro precedenti reati dello stesso tipo, aggirarsi con fare sospetto tra i condomini e davanti i portoni dei ...

Comiso - due rumeni arrestati per Tentato furto in un supermercato : Due rumeni, una 40enne e una 38enne, ieri mattina sono stati fermati dalla Polizia di Stato di Comiso per tentato furto aggravato in un supermercato

L'ex Miss Padania Benedetta Mironici nei guai : alla sbarra per Tentato furto con scasso : guai per L'ex Miss Padania Benedetta Mironici. Bella, bellissima, una vera dea. La 35enne Benedetta ha un passato da Miss che tante ragazze le invidierebbero: Dea italiana nel...

Lecco : compie tre Tentativi di furto e uno andato a segno - denunciato : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - Un 25enne originario del Marocco è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Valmadrera, nel lecchese, perché ritenuto l'autore di tre tentativi di furto e di un colpo andato a segno commessi lo scorso mese di settembre. L'uomo, attualmente detenuto per un'altr

Tenta il furto e spintona il vigilante del supermercato : arrestato : In manette un diciannovenne marocchino senza permesso di soggiorno: ha indossato alcuni capi d'abbigliamento sopra i suoi e ha nascosto generi alimentari

Modica - Tentano furto in abitazione : due arresti : Modica: tentano il furto in abitazione. Arrestati dalla Polizia di Stato in flagranza di reato due pregiudicati, un 24enne e un 19enne.

Bergamo : Tentano furto in casa ma vengono riconosciute - 2 arresti (2) : (AdnKronos) - A quel punto, un uomo è intervenuto spiegando ai poliziotti di aver riconosciuto le due perché le aveva viste mentre tentavano di forzare la porta dell'appartamento dei suoi vicini, al secondo piano di una palazzina in via San Bernardino, fornendo anche la descrizione degli attrezzi us

Bergamo : Tentano furto in casa ma vengono riconosciute - 2 arresti : Milano, 10 ott. (AdnKronos) - Hanno tentato di forzare la porta di un appartamento, ma il proprietario, che era dentro casa, le ha viste e ha chiamato la polizia locale che le ha arrestate. E' accaduto a Bergamo a due ragazze di 20 e 24 anni. Le due, una nata a Torino e residente a Rovigo, l'altra d