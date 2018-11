: #Tenerife, un italiano di mezza età sfregia la ex fidanzata di 25 anni con l'acido (è grave in ospedale). Lui tenta… - carlasignorile : #Tenerife, un italiano di mezza età sfregia la ex fidanzata di 25 anni con l'acido (è grave in ospedale). Lui tenta… - Cyber_Feed : • Cyber News • #Tenerife,italiano sfregia ex con acido - ruiciccio : RT @SkyTG24: Sfregia la ex con acido, italiano arrestato a Tenerife -

Unè stato arrestato ieri dalla polizia spagnola con l'accusa di aver lanciato dell'sul volto della sua ex fidanzata di 25 anni,a. Lo riferisce El Mundo, precisando che l'uomo è stato fermato all'aeroporto dimentre cercava di prendere un aereo per tornare in Italia. L'uomo sarebbe stato identificato dalla vittima che ha riportato ustioni al viso e al collo. L'era arrivato sull'sola da pochi giorni in compagnia di una donna.(Di giovedì 22 novembre 2018)