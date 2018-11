Tav | imprese da Conte Appendino | ' Fare in fretta costi-benefici'

Tav - Delrio incontra imprese e sindacati : “Con no a infrastrutture - il governo blocca la crescita del Paese” : “Senza le infrastrutture l’Italia non crescerà”. Questa mattina a Torino il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, insieme al presidente della Regione, Sergio Chiamparino, ha incontrato parlamentari, sindacalisti e industriali favorevoli al Tav. “Si parla di cinque miliardi di appalti pronti a partire che sono in ritardo”. L'articolo Tav, Delrio incontra imprese e sindacati: “Con no a infrastrutture, il governo blocca la crescita del ...

L'ira delle imprese sulla Tav : "Con lo stop colpo mortale" : Sembra un mondo capovolto: gli industriali in piazza e i sindacati a fianco. La ribellione degli imprenditori è il miracolo dell'alta velocità e il testacoda di un governo riuscito nell'impresa di ...

Passa la mozione anti-Tav - caos a Torino. Imprese e sindacati : oltraggio alla città : Via libera all’ordine del giorno del Consiglio comunale che chiede di sospendere l’opera in attesa dell’analisi costi-benefici. L’opposizione protesta e viene espulsa dall’aula. Confindustria: la Tav non può essere sacrificata sull'altare di un compromesso per ragioni di carattere politico...

Tav - le imprese : "Inaccettabile lo stop - si deve fare presto e bene" : "Le imprese non possono più sopportare una politica che va contro lo sviluppo e la crescita", dicono i presidenti delle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e delle ...

Le imprese spingono per la Tav : "Non è un capriccio di pochi. Bisogna farla presto e bene" : Le associazioni di impresa si schierano categoricamente a favore della Tav. L'opera, spiegano, deve essere ultimata "presto e bene". Lo dicono alla vigilia di un Consiglio comunale in cui, a Torino, sarà discusso il documento del M5s contro la linea ferroviaria. "La Torino-Lione non è un capriccio di pochi, ma un investimento per il futuro di tutti", sottolineano le imprese. E artigiani, commercianti, edili e industriali saranno ...

Imprese - fare Tav presto e bene : ... che creano pil e occupazione, vogliono certezza sulle infrastrutture e sui tempi della loro realizzazione - sostengono ancora le associazioni - le Imprese non possono più sopportare una politica che ...

