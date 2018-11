Tante foto di tacchini e presidenti americani

Milano AutoClassica - L’impor Tante salone internazionale è pronto a sfoggiare tutta la sua classe [FOTO] : La celebre kermesse torna a Fiera Milano proponendo a tutti gli appassionati di auto storiche modelli dall’indubbio fascino Inizia il conto alla rovescia per l’ottava edizione di Milano AutoClassica – salone dell’Auto Classica e Sportiva, in programma a Fiera Milano (Rho) il 23, 24 e 25 novembre 2018 : il grande hub degli amanti delle leggende automobilistiche è l’imperdibile appuntamento glamour che mobilita espositori e visitatori ...

Jamiroquai : all’asta sette preziosi bolidi dell’incredibile collezione del canTante britannico [FOTO] : Il contante e collezionista di auto Jay Kay venderà all’incanto alcune delle sue costosissime supercar Jay Kay, frontman del celebre gruppo inglese dei Jamiroquai, è famoso oltre che per la sua musica anche per la sua sconfinata passione per le belle e costose automobili, infatti l’artista britannico può contare una delle collezioni di auto più pregiate dell’intero globo. Probabilmente per dare un aggiornamento al suo ricco garage, Jay ha ...