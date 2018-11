Tajani | O si cambia la manovra o sarà indispensabile un nuovo governo

essere-informati

: RT @PatriziaRametta: Mentre #Tajani sogna invano la ricomposizione del cdx, #RobertoCalderoli racconta la nuova esperienza tutto sommato p… - razorblack66 : RT @PatriziaRametta: Mentre #Tajani sogna invano la ricomposizione del cdx, #RobertoCalderoli racconta la nuova esperienza tutto sommato p… - ginocalcinotto : RT @VincentManci69: #Tajani ' O il governo cambia la #manovra oppure si cambia il #governo. E adesso chi glie lo dice a questo che #NonCo… - PaolaTacconi : RT @VincentManci69: #Tajani ' O il governo cambia la #manovra oppure si cambia il #governo. E adesso chi glie lo dice a questo che #NonCo… -

(Di giovedì 22 novembre 2018): O silaunPurtroppo gli attacchi aldelmento arrivano da tutte le parti, non solo Dall’europa, infatti oltre alle decisioni contrari da parte di BRUXELLES anchesi schiera contro il. – “Ilitaliano è ancora in tempo are laper evitare danni non alla Commissione europea ma ai cittadini italiani. Se son lo faràree dar vita ad una nuova maggioranza che combatta la disoccupazione, che favorisca la crescita, riducendo la pressione fiscale ed aiutando le imprese ad assumere giovani”. E’ quanto L'articolo: O silaunproviene da Essere-Informati.it.