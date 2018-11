Svuotano la casa della loro mamma morta | tre fratelli fanno una scoperta orribile

caffeinamagazine

(Di giovedì 22 novembre 2018) Sedetevi, per quella che stiamo per raccontavi è una storia ai limiticomprensione umana. Una di quelle vicende che si fa fatica a capire e, pensate, persino a raccontare. Siamo a Northallerton, capoluogocontea del North Yorkshire, in Inghilterra e tutto inizia con un lutto, come in un film deiCoen. I protagonisti sono treche, dopo la dipartitacara, hanno dovuto fare i conti con unapiena di ricordi e cianfrusaglie. Ilcompito era semplice: svuotare lasvuotare l’abitazione di famiglia in cui viveva la donna per far spazio ad una ristrutturazione o addirittura ad una vendita.Ma la piega noir avviene poco dopo, ovvero mentre i due frugavano tra cassetti e armadi: tra lo stupore e un pizzico di paura, ecco spuntare davanti aiocchi qualcosa che non avrebbero mai voluto vedere: i resti mummificati di un ...