Svelata a Londra la nuova Range Rover Evoque

vanityfair

: La nuova generazione della #RangeRover #Evoque sarà svelata questa sera a #Londra: segui con noi l'unveiling in dir… - quattroruote : La nuova generazione della #RangeRover #Evoque sarà svelata questa sera a #Londra: segui con noi l'unveiling in dir… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaFiocco azzurro in casa Land. Finalmente, lagenerazione di uno dei suv più amati della categoria ha visto la luce. Esattamente nellacreativa dell’East End dove, nel corso di una suggestiva presentazione, è stataal mondo la. Un debutto attesissimo, che non fa altro che confermare il grande successo che il suv compatto ha avuto dal 2010 – anno di lancio – a oggi.LEGGI ANCHEIl Perù più autentico in 4x4Ma, se le novità in fatto di tecnologia e di design che vestono l’ultimo modello della casa inglese sono tante, è anche vero che la...