SUBURRA | RAI 4 Streaming video del film con Pierfrancesco Favino | oggi | 22 novembre

SUBURRA/ Su Rai 4 il film con Pierfrancesco Favino - oggi - 22 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Suburra, la trama e il cast del film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 22 novembre 2018 con Claudio Amendola e Pierfrancesco Favino.

Cast e personaggi di SUBURRA - il film in onda su Rai3 il 25 ottobre : anticiperà la messa in onda della serie? : Cast e personaggi di Suburra sono pronti a tornare in onda su Rai3 con l'ennesima replica del film da cui ha tratto ispirazione anche la serie prodotta da Netflix, il primo prodotto italiano della piattaforma streaming famosa in tutto il mondo. La politica, la criminalità e la Chiesa saranno risucchiate in un intreccio di affari, appalti truccati e omicidi, portando ad un livello davvero aspro e complicato quello che la serie ha avuto il merito ...

SUBURRA/ Su Rai 3 il film con Pierfrancesco Favino e Alessandro Borghi (oggi - 25 ottobre 2018) : SUBURRA, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 25 ottobre 2018. Nel cast: Pierfrancesco Favino, Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, alla regia Stefano Sollima. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 09:11:00 GMT)

Programmi TV di stasera - giovedì 25 ottobre 2018. Su Rai3 «SUBURRA» : Pierfrancesco Favino e Giacomo Ferrara in Suburra (foto Emanuela Scarpa) Rai1, ore 21.25: L’Allieva 2 - 1^Tv Fiction di Fabrizio Costa del 2017, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Le ossa della principessa: L’estate è finita e per Alice è il momento di tornare in Istituto. Tra i compiti che immediatamente la Wally le affida c’è quello di fare da tutor a Erika, una nuova specializzanda. Nel frattempo, nei ...