Stop al condono | arriva sanatoria errori Bonus bebè maggiorato

Dl Fisco - Stop al condono e via a sanatoria per errori formali : arriva l’emendamento omnibus. Rinnovato il bonus bebè : Via il condono e al suo posto la sanatoria degli errori formali. Ma anche tassa dell’1,5% sui Money Transfer, il fondo per le calamità, la detassazione per le sigarette elettroniche, il rinnovo del bonus bebè e le misure per Campione d’Italia dopo il fallimento del casinò. Sono i sei capitoli contenuti nell’emendamento ‘omnibus‘ al decreto fiscale messo a punto da maggioranza e governo depositato in commissione Finanze del Senato. Il ...

Decreto Genova - Stop del Senato all’emendamento contro il condono a Ischia : L'Aula del Senato ha reintrodotto il condono edilizio a Ischia, respingendo così l'emendamento all'articolo 25, presentato ieri da Forza Italia e approvato in commissione al Senato, lo stesso che ha fatto andare 'sotto' la maggioranza Lega-M5S in commissione Ambiente e Lavori pubblici. L'emendamento ha avuto 200 no, 75 sì e un astenuto.Continua a leggere