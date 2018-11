Stagione nata per scommessa ora offre un super cartellone

Non vedrete mai questa skin in Fortnite Stagione 7 ma sarebbe perfetta per Natale 2018 : Fortnite Stagione 7 è sempre più vicino e sono sempre di più gli indizi che vogliono la neve in arrivo sulla mappa. Sembra infatti che nella modalità Battaglia Reale vedrà una serie di novità che arriveranno dai bordi estremi della mappa, avvicinandosi al Laboratorio della Latrina. Alcuni giocatori invece hanno visto qualcosa di molto simile a un castello innevato, ma chiaramente si attendono comunicazioni ufficiali da parte di Epic ...

F1 - giornata di addii in casa Williams : Rob Smedley lascerà il team di Grove alla fine della Stagione : L’ingegnere britannico ha deciso di lasciare la scuderia di Grove dopo cinque anni, a renderlo noto un comunicato diramato questa mattina La Williams saluta Rob Smedley, l’ingegnere britannico infatti ha comunicato che lascerà il team di Grove alla fine della stagione. Una decisione ufficializzata questa mattina tramite un comunicato, che sancisce così la fine del rapporto professionale del 45enne di Normaby dopo cinque lunghi ...

MotoGp – Stagione terminata per Crutchlow : dopo l’intervento alla gamba previsto un lungo stop : Cal Crutchlow cade durante le Fp2 del Gp d’Australia e rimedia una frattura molto complessa, il dottore Michele Zasa parla di un difficile recupero prima della fine della Stagione 2018 dopo le varie fratture rimediate prima ad Aragon e poi a Buriram da Jorge Lorenzo, anche un altro pilota è fuori dal prossimo appuntamento di MotoGp a causa di una spaventosa caduta che gli ha causato un brutto infortunio. Stiamo parlando di Cal ...

Ginnastica - Giorgia Villa : una Fata magica col cuore da Campionessa Olimpica. Un leoncino da coccolare - Stagione dominata e il futuro… : Il nuovo fenomeno della Ginnastica artistica italiana, la stellina della Polvere di Magnesio azzurra, il preannunciato futuro del movimento, il volto dolce di questa disciplina. Giorgia Villa si consacra come Fata capace di confezionare magie, si erge a paladina della nobile arte femminile, si manifesta come Musa ispiratrice di momenti unici e indelebili che segnano pezzi importanti di storia. La sicurezza del presente e la speranza del futuro ...

Fortnite si prepara al Natale? Le indiscrezioni in vista della settima Stagione : Il cammino videoludico di Fortnite procede senza alcuna battuta d'arresto: il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games non conosce ostacolo di sorta, con il team di sviluppo che lavora incessantemente per garantire alla propria (indiscutibilmente folta) community un divertimento costante e quanto più possibilmente scevro di difetti. Ovviamente a fare la fortuna di Fortnite, nel corso dell'anno (o poco più) di permanenza sulla scena ...

Presentata la Stagione teatrale nata dalla sinergia tra ACS e la società Riccitelli : Teramo - La stagione di Prosa del Teatro Comunale di Teramo 2018/19 nasce dalla sinergia tra ACS Abruzzo e Molise e la Società della Musica e del Teatro "Primo Riccitelli", per un cartellone di otto spettacoli selezionati dal Direttore artistico Ugo Pagliai. Si parte martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 novembre con LE SIGNORINE, Isa Danieli e Giuliana De Sio in scena in questa commedia scoppiettante di Gianni ...

