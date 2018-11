Ssd Colonna pallavolo | inizio sprint per la Seconda divisione Vitozzi | «Ma l’obiettivo

Ssd Colonna (calcio - Under 17 prov.) - primo urrà. Guidoni : «Tenteremo di risalire in classifica» : Roma – E’ arriva la prima vittoria in campionato per l’Under 17 provinciale del Colonna. Sul campo del Signa, i ragazzi di mister Romolo Guidoni si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Falcone e Di Stefano. Già nella prima frazione, la squadra castellana era andata vicina al gol con Leotta che aveva colpito un palo, poi nella ripresa sono arrivati i gol che hanno permesso all’Under 17 provinciale colonnese di violare Segni. L’unica ...