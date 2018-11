Spoiler Una Vita | il fidanzamento di Simon e Adela

Spoiler - Una Vita : Antonito costringe la sorella ad accettare Lolita come cognata : Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, si soffermano su Antonito, interpretato dall'attore spagnolo Alvaro Quintana. Il ragazzo, infatti, darà Vita ad una storia d'amore con la serva Lolita, che non sarà vista di buon occhio da Maria Luisa che farà di tutto pur di dividere la coppia. Una Vita, Spoiler: Ramon appoggia la storia tra Antonito e Lolita Antonito Palacios diventerà il protagonista delle prossime puntate di Una Vita. Il ...

Spoiler Una Vita : Celia umiliata a causa di Ursula - Arturo lascia Acacias 38 con l'inganno : Eccoci tornati con un nuovo spazio dedicato alla soap opera spagnola “Una Vita” che narra le vicende ambientate ad Acacias 38. Nei prossimi episodi italiani che i telespettatori avranno la possibilità di guardare a Natale, purtroppo Celia si troverà in una bruttissima situazione a seguito della partenza del marito Felipe che raggiungerà Mauro e Teresa in Francia. Nello specifico la borghese verrà umiliata da tutta la cittadina perché a causa di ...

Un Posto Al Sole - Spoiler dal 26/11 : Serena riceve una proposta inaspettata dalla cugina : Lunedì 26 novembre apre le danze una nuova settimana con 'Un Posto Al Sole' che mette lo spettatore di fronte a nuovi cambiamenti pronti a creare nuovo scompiglio nella vita di alcuni personaggi. Un esempio si ritrova nel personaggio di Vera Viscardi che continua a mostrare segni di cedimento anche a causa dei dubbi nei confronti dell'imprenditore Roberto Ferri, suo compagno. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino al 30 novembre, infatti, ...

Salvatore Esposito sul set di Gomorra 4 per il gran finale : niente Spoiler sui social ma poi si lascia sfuggire una bomba : Riprese ormai agli sgoccioli per Gomorra 4 visto che proprio nelle scorse ore Salvatore Esposito alias Genny Savastano sui social ha condiviso con i fan alcuni dettagli. In una lunga diretta su Instagram l'attore di Gomorra ha parlato del suo libro, delle sue ultime fatiche al cinema e degli ultimi giorni di riprese sul set della quarta stagione della serie. Naturalmente non ha rivelato niente e non ha spoilerato i nuovi episodi ma quello che ...

Spoiler Una Vita : Simon spezza il cuore di Elvira - Arturo scopre la loro tresca : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovella diretta da Aurora Guerra, in programma tutti i pomeriggi su Canale 5. Le trame delle prossime puntate italiane in onda a gennaio in Italia, riguardano Elvira Valverde interpretata dall'attrice spagnola Laura Rozalen. La ragazza, infatti, dimostrerà di essere ancora pazzamente innamorata di Simon. Per tale ragione l'ex coppia darà Vita ad una relazione clandestina che sarà scoperta da ...

Spoiler - Una Vita : Simon e Adela si baciano - la partenza di Leonor : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni da lunedì 26 a venerdì 30 novembre, svelano che Ursula deciderà di sbarazzarsi del padre di Samuel con della potente droga. Leonor, intanto, lascerà Acacias 38 dopo la morte di Pablo mentre Simon e Adela si fidanzeranno dopo essersi scambiati un primo bacio. Una Vita, anticipazioni: il bacio di Adela e ...

Spoiler Una Vita : Donna Susana ha un malore - Ursula difende Padre Telmo da Samuel : Le anticipazioni delle puntate di Una Vita, in onda in Spagna da lunedì 19 a venerdì 23 novembre, svelano che la salute di Raul avrà un tracollo dopo essere stato aggredito dal Padre, mentre Donna Susana e Rosina verranno minacciate da un uomo. Infine Padre Telmo e Samuel si scontreranno davanti agli occhi di Ursula. Una Vita anticipazioni: il figlio di Carmen sta male Padre Telmo si prenderà cura dei malati per eVitare l'espandersi ...

Spoiler Una Vita : Olga rivela a Blanca di essere stata abbandonata da Ursula : Il popolare sceneggiato di origini spagnole Una Vita, trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì, non smette mai di appassionare il pubblico. Negli episodi italiani di fine novembre 2018 Blanca Dicenta scoprirà finalmente la verità sulla sorella Olga. In particolare la versione raccontata da quest’ultima non coinciderà affatto con quella della terribile madre (Ursula) dato che racconterà alla parente di non essere stata ...

Spoiler Una Vita : Simon si concede ad Adela per farsi perdonare il tradimento : Nuovo spazio dedicato alle news su Una Vita, la telenovella spagnola in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni degli appuntamenti, in onda tra qualche mese in Italia, si soffermano su Simon Gayarre interpretato dall'attore Jordi Coll. Il figlio di Donna Susana, infatti, farà per la prima volta l'amore con Adela per farsi perdonare il tradimento con Elvira Valverde. Una Vita anticipazioni: Simon ed Elvira diventano amanti La ...

Beautiful - Spoiler : Steffy scopre di aspettare una femminuccia - Thorne corteggia Katie : Nuovo appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap americana Beautiful che ci tiene compagnia tutti i giorni a partire dalle 13,40 su canale 5. Gli spoiler sulle puntate che vedremo in onda a partire da lunedì 19 novembre a sabato 24 novembre 2018, vedranno Steffy e Liam scoprire durante la prima ecografia di aspettare una femminuccia. Nel frattempo dopo il bacio dato a Katie durante la festa di nozze di Ridge e Brooke, Thorne farà ...

Spoiler Una Vita - Ursula Dicenta aggredita : la figlia la pugnala all'addome : Prosegue la programmazione di 'Una Vita', lo sceneggiato iberico che da qualche giorno ha visto l'addio di Cayetana, Teresa e Mauro. Gli Spoiler dei prossimi episodi che verranno trasmessi su Canale 5 svelano che la perfida Ursula Dicenta sarà brutalmente ferita. Ad accoltellarla sarà la figlia Olga per i vari soprusi subiti dalla madre. Anticipazioni Una Vita: Blanca ha una sorella minore che si chiama Olga Tra qualche settimana i ...

Spoiler Una Vita : la Dicenta accoltellata all'addome da Olga : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Ursula Dicenta, interpretata dall'attrice Montserrat Alcoverro. La nuova darklady, infatti, sarà aggredita dalla figlia Olga, tornata ad Acacias 38 per vendicarsi dei torti subiti. Una Vita, anticipazioni: Blanca ha una sorella A breve in Italia, i seguaci di ...

Spoiler Una Vita : Elvira accetta di diventare l'amante di Simon pur di stare con lui : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra in programma da lunedì a sabato su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di inizio gennaio svelano che Elvira Valverde tornera' ad Acacias 38 dopo essere stata ripudiata da Burak. Qui la giovane scoprira' di essere ancora innamorata di Simon e fara' di tutto per riconquistarlo. Una Vita, anticipazioni: Elvira torna ad Acacias 38 Simon e Elvira torneranno a ...

Spoiler Una Vita : Ursula scredita la figlia Blanca durante il matrimonio : Prosegue l’appuntamento con la bellissima e famosa serie televisiva di origini iberiche “Una Vita” [VIDEO]scritta dall’autrice Aurora Guerra e sempre in grado di coinvolgere con delle emozionanti storie. Nei prossimi episodi italiani che il pubblico avra' modo di vedere nel 2019 sara' celebrato l’ennesimo matrimonio. I personaggi in questione sono la figlia di Ursula Dicenta, cioè Blanca, e il fratellastro della defunta Cayetana Samuel Alday. ...