Spettacolo di Our Voice ' ' Limbo' ' - Montevideo | 23 e 24 Novembre

Spalletti assolve Mourinho : 'Il suo gesto fa parte dello Spettacolo' : MILANO - '' Fino a quando si resta su fatti di questo livello, fa tutto parte dello spettacolo. Se si va a stuzzicare un leone, ci può stare un leone ruggisca ''. Il tecnico dell'Inter Luciano ...

Il Cirque de Soleil a Torino al Pala Alpitour con il nuovo Spettacolo Toruk dal 15 al 18 novembre : Il calendario degli spettacoli del Cirque de Soleil Torino " dal 15 al 18 novembre 2018 Pala Alpitour Giovedì 15 novembre ore 20.30 Venerdì 16 novembre ore 20.30 Sabato 17 novembre ore 16.30 Sabato ...

Tour de France 2018 - rivoluzione alla Grande Boucle : traguardi bonus in salita! Abbuoni sulle montagne per regalare Spettacolo : Il Tour de France 2019 sarà caratterizzato da una piacevole novità che sicuramente contribuirà ad alimentare ulteriormente la corsa a tappe più importante del mondo. Christian Prudhomme ha infatti annunciato che nella prossima edizione della Grande Boucle saranno previsti otto traguardi bonus sempre in cima a una salita dove dunque verranno consegnati degli Abbuoni in termini cronometrici. Tra l’altro l’organizzatore ASO ha chiesto ...

Alda Merini : parte la tournée sullo Spettacolo omaggio alla poetessa intitolato “Dio arriverà all’alba” : In occasione dei 40 anni dall’emanazione della Legge Basaglia (che ha chiuso i manicomi) e dei 10 anni dalla scomparsa di Alda Merini, Antonio Nobili con il suo testo pregno di poesia, rende omaggio alla poetessa dei Navigli, narrandone la quotidianità come fonte inesauribile ed imprevedibile della sua produzione poetica. Dopo il successo di Roma e Napoli, la Liguria ospiterà la prima tappa della tournée di DIO ARRIVERA’ ...

Salvimaio - il nuovo Spettacolo di e con Andrea Scanzi. Le date del tour : Salvimaio Il nuovo spettacolo teatrale di e con Andrea Scanzi Cos’è questa “Terza Repubblica” di cui tanto si parla dopo il voto del 4 marzo? Esiste o è solo propaganda? Che diavolo sta succedendo in Italia? Di Maio e Salvini sono destinati a stare insieme a lungo? Che fine ha fatto la sinistra? Renzi si farà davvero il suo partitino alla Macron o infierirà fino in fondo su quel che resta del Pd? Sono alcune delle domande che Andrea Scanzi si ...

I Tiromancino in tour con uno Spettacolo inedito per orchestra : tutti i dettagli : Il tour dei Tiromancino sarà nei teatri. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, il gruppo guidato da Federico Zampaglione sarebbe pronto al ritorno sui palchi italiani con uno spettacolo inedito per orchestra, nel quale si andrà a supportare la musica del nuovo album che hanno rilasciato il 28 settembre. La partenza è prevista per il mese di gennaio e lascerà spazio ai brani che i Tiromancino hanno inserito in Fino a qui con la presenza ...