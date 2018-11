Spagna | italiano aggredisce con l’acido la sua ex e poi tenta la fuga | arrestato

ilfattoquotidiano

: RT @Musso___: E parliamo un poco di <contagio> : <Il contagio italiano è stato assente da Spagna e Portogallo, e ha colpito soltanto la anc… - : fabioflos : RT @Musso___: E parliamo un poco di : perettk : @Barbara48779309 @CorradinoMineo @matteosalvinimi @ilNonnoSimpson La Spagna è la Francia hanno altri fondamentali!… - soyanna72 : RT @Musso___: E parliamo un poco di

(Di giovedì 22 novembre 2018) Ha lanciato dell’acido in faccia alla sua ex fidanzata 25enne e poi hato la. Unè statoil 21 novembre dalla polizia spagnola mentre cercava di prendere un aereo per tornare in Italia. A identificarlo è stata la vittima stessa che, ricoverata con prognosi grave, è stata poi dimessa. L’uomo era arrivato sull’isola da pochi giorni insieme a una figlia avuta da una precedente relazione, aggiungono i media spagnoli. L’uomo era arrivato sull’isola da pochi giorni insieme a una figlia avuta da una precedente relazione.L’aggressione è avvenuta martedì sera dopo le 21.30 in una caffetteria di La Cuesta, vicino a La Laguna, aggiunge la radio tv locale. Nelle vicinanze c’era una pattuglia della polizia locale che ha ricevuto l’allarme dato da una casa vicina. La vittima è stata poi portata in ambulanza all’ospedale universitario ...