Spaccio di droga | la base operativa nella scuola di Ronchi

Roma : due vedette a guardia e Spaccio droga - arrestati 3 pusher : Roma – Un classico sistema di spaccio: la base in un appartamento di una palazzina popolare e due vedette sedute su un divano di vimini nell’androne del palazzo. A capo di tutto un ragazzo di 32 anni, appartenente ad una dei piu’ noti clan di Roma. L’attivita’ non e’ sfuggita agli investigatori della Polizia di Stato che, dopo aver studiato le modalita’ di vendita degli stupefacenti, hanno arrestato i 3 ...

Stop a piazze dello Spaccio - ok a direttiva antidroga : Via alla direttiva antidroga, per la prevenzione e il contrasto alla vendita di stupefacenti. Gli obiettivi sono il potenziamento dell'attività di controllo del territorio, in particolare nelle ...

Como : omicidio per guerra di Spaccio droga - sette arresti - un ricercato (2) : (AdnKronos) - I due gruppi, formati in totale dagli otto destinatari del provvedimento restrittivo, oltre alla vittima, si erano scontrati nei boschi e al termine della sparatoria, il gruppo degli aggressori, di cui faceva parte anche la vittima, si era dato alla fuga a piedi, spiegano i militari. N

Como : omicidio per guerra di Spaccio droga - sette arresti - un ricercato : Milano, 20 nov. (AdnKronos) - I carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Como hanno dato esecuzione - nelle province di Como, Milano e Varese - ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di otto persone (sette di nazionalità marocchina e uno italiana), ritenut

Rogoredo - bosco della droga. Scorciatoia per lo Spaccio - un buco nel muro di via Orwell : Non è accaduto sulla barriera principale, quella costruita lungo i binari dell'Alta velocità, che oggi impedisce quasi completamente lo spaccio lungo la ferrovia. In via Orwell, zona Rogoredo, all'...

Milano - nasconde droga in 29 aiuole del parco Sempione : arrestato per Spaccio : Aveva sottovalutato il fiuto dei cani antidroga: un 26enne è finito in manette in seguito ai controlli effettuati dalla polizia locale

Enna - Spaccio di droga autorizzato da clan mafioso di Pietraperzia : 8 arresti - : Nella mattinata di oggi i carabinieri del comando provinciale di Enna hanno dato esecuzione a 8 misure cautelari, di cui 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 2 provvedimenti di ...

Spaccio di droga in un parco a Saluzzo : misure cautelari per 5 africani : Riceviamo e pubblichiamo: "I carabinieri della compagnia di Saluzzo, in provincia di Cuneo, hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare applicativo del divieto di dimora nel comune di Saluzzo e ...

Spaccio di droga nella provincia - condannati nove pregiudicati : cade l'accusa di associazione mafiosa : nove condanne per traffico e Spaccio di droga nei confronti di un sodalizio inizialmente ritenuto vicino al clan dei Palermiti di Bari, durante il processo in primo grado celebrato 12 anni dopo i ...

Molise - Spaccio droga in carcere : arresti : 6.30 Operazione antidroga in Molise, Abruzzo e Lazio dei Carabinieri di Campobasso e della Polizia Penitenziaria di Larino. Arrestate sette persone di cui tre di nazionalità italiana e quattro di etnia rom per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti aggravato e continuato. Alcuni detenuti per approvvigionarsi di sostanze stupefacenti, da spacciare all'interno del carcere di Larino, si facevano portare la droga da complici o familiari che ...

Milano : Spaccio di droga al quartiere San Siro - 18 misure cautelari : Milano, 8 nov. (AdnKronos) - La squadra mobile della Questura di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Milano, nei confronti di 18 persone, tutti cittadini italiani, ritenuti a vario titolo partecipanti o comunque collegati a un'associazione a delinquere per l

Marco Sau - arrestato il fratello : accusato di Spaccio di droga e di detenzione di armi illegali : Davide Sau , fratello dell'attaccante del Cagliari Marco, è stato arrestato nella serata di ieri, martedì 6 novembre, dalla polizia del capoluogo sardo con l'accusa di essere complice di una banda di ...