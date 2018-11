Sobbalziamo con offerte GearBest Black Friday 2018 per OnePlus 6 | 6T | Xiaomi e Honor a

optimaitalia

: Sobbalziamo con offerte #GearBest #BlackFriday2018 per #OnePlus6, 6T, #Xiaomi e #Honor a prezzi bassi - GioPao9 : Sobbalziamo con offerte #GearBest #BlackFriday2018 per #OnePlus6, 6T, #Xiaomi e #Honor a prezzi bassi - OptiMagazine : Sobbalziamo con offerte #GearBest #BlackFriday2018 per #OnePlus6, 6T, #Xiaomi e #Honor a prezzi bassi… -

(Di venerdì 23 novembre 2018)Non potevano certo mancare leper questo. Allo scoccare della mezzanotte del 23 novembre, come si poteva facilmente prevedere, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, soprattutto per chi da tempo sta valutando la possibilità di acquistare un6 e 6T. Il tutto senza dimenticare le tante proposte che ci arrivano direttamente dal mondo. Insomma, il successo di questo store, che sta riscuotendo sempre più consensi in Italia come abbiamo percepito anche dal nostro articolo di pochi giorni fa, è ormai un dato di fatto che non possiamo ignorare.La situazione più interessante, nell'ambito delleper il, riguarda probabilmente6T. Nell'apposita pagina pensata per le promozioni smartphone, ad esempio, notiamo che alle 11 del mattino del 23 novembre dieci fortunati utenti riusciranno ad ...