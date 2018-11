Slittino - Coppa del Mondo 2019 : esordio stagionale ad Igls. Dominik Fischnaller guida un’Italia che va a caccia di podi : esordio stagionale per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale su un catino piuttosto favorevole ai colori azzurri come quello di Igls. Quello situato ad Innsbruck è infatti uno dei budelli più frequentati dalla Nazionale tricolore per gli allenamenti vista l’assenza di impianti in terra italiana. Si comincia nel week-end con la caccia alla sfera di cristallo: gare classiche tra sabato e la mattinata di domenica (singolo ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : i favoriti del doppio. Sarà ancora sfida a due Toni Eggert-Tobias Wendl? : La Coppa del Mondo di Slittino 2018-2019 prende il via ufficiale nel corso del prossimo weekend. Si correrà a Igls, in una tappa storica del calendario, nella quale inizieremo a capire chi si presenterà nel migliore dei modi alla nuova stagione. Si scenderà in pista anche per la prima prova del doppio e, in questa categoria, si può sin da ora avere una prima idea di chi potranno essere i favoriti per la conquista della Coppa di Cristallo. Su ...

Slittino - la Coppa del Mondo scatta in ritardo : posticipata di due settimane la tappa di Kühtai : Posticipato l’inizio della Coppa del Mondo: la tappa d’esordio di Kühtai spostata dal 2 al 16 dicembre Posticipato l’inizio della Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale. La tappa d’esordio di Kühtai, inizialmente programmata per il weekend dell’1 e del 2 dicembre, si terrà due settimane dopo nella stessa località con la prima manche del doppio in programma sabato 15 e tutte le altre prove domenica 16. ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : Nagler-Malleier guidano la nidiata di giovani talenti azzurri. Attenzione anche alle ragazze : Nuova stagione per quanto riguarda lo Slittino su pista artificiale: scatta nel week-end, sul catino austriaco di Igls, la Coppa del Mondo. Nove appuntamenti per assegnare la sfera di cristallo: l’Italia punta ad un ruolo da protagonista, in un nuovo quadriennio che porterà alle Olimpiadi di Pechino del 2022. Il punto di riferimento della squadra guidata da Armin Zoeggeler sarà ovviamente Dominik Fischnaller: per il nativo di Bressanone ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : i favoriti per la classifica generale. Sarà discorso tutto tedesco? : tutto pronto per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale che si aprirà nel week-end con il consueto appuntamento sul catino di Igls, ad Innsbruck (Austria). Nove tappe, da novembre a febbraio, con tre appuntamenti (compreso quello austriaco) che comprenderanno anche le innovative prove sprint, ad assegnare punti in più per la sfera di cristallo. Andiamo a scoprire i favoriti per la conquista della coppetta in ogni categoria. Singolo ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : le favorite per la classifica generale. Tutte alla caccia di Natalie Geisenberger : Nel fine settimana scatta ufficialmente la Coppa del Mondo di Slittino 2018-2019 con la tappa austriaca di Innsbruck. Saranno nove gli appuntamenti di questa nuova stagione, mentre a livello femminile sarà solamente una la grande favorita, la tedesca Natalie Geisenberger. La slittinista nata a Monaco di Baviera, infatti, non ha la minima intenzione di rallentare nel suo dominio assoluto nella specialità. La classe 1988, per far capire la ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : Dominik Fischnaller - il quadriennio della verità. Il talento c’è - ora bisogna raccogliere : Due dannati millesimi. Un distacco minimo, questione di millimetri, soprattutto se si tratta di una gara sulla lunghezza di quattro run e della durata di oltre 2’30”. Dominik Fischnaller alle Olimpiadi di PyeongChang ha mancato il podio davvero per un nulla, dovendosi accontentare di un’amara quarta piazza, al termine di una rimonta clamorosa. Il 2018 è ormai da mettere alle spalle, inizia una nuova stagione e soprattutto un ...

Slittino - tutto pronto per l’inizio della Coppa del Mondo : dieci gli azzurri in gara nella prima tappa di Igls : Italia a forza 10 ad Igls, nel weekend parte la Coppa del Mondo di Slittino, si va già a caccia di podi L’Italia si presenta con uno schieramento di dieci atleti al primo appuntamento di Coppa del Mondo di Slittino. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato otto uomini e due donne che sabato 24 novembre e domenica 25 saranno all’opera ad Igls: la squadra arriverà martedì in Austria e comincerà ad allenarsi sulla pista di ...

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2018 : i convocati dell’Italia. Dominik Fischnaller e Nagler-Malleier le punte : Nel fine settimana scatterà a Igls (Austria) la Coppa del Mondo di Slittino 2018-2019. Si tratta di una pista amica per i colori italiani, dove spesso gli azzurri si allenano in preparazione alle gare dell’inverno (nella speranza di poter tornare ad avere un budello nello Stivale in caso di assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano e Cortina). Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato per l’occasione i seguenti 10 ...

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Primo intenso sabato di sport invernali: si apre la Coppa del Mondo per varie discipline, tra le quali anche lo Slittino su pista artificiale. Esordio classico in quel di Igls (Innsbruck, Austria), catino che spesso ha regalato gioie anche ai colori azzurri con Dominik Fischnaller che proverà da subito a giocarsi il podio. Andiamo a scoprire il calendario del fine settimana con il programma e gli orari della manifestazione. Diretta TV prevista ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018-2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Nove tappe, tre con inserite anche le sprint, che assegneranno una Coppa del Mondo di specialità a parte, sei invece con il team relay. Si prepara a partire il massimo circuito internazionale di Slittino su pista artificiale che vedrà il suo primo appuntamento sabato ad Igls. Andiamo a scoprire il calendario completo della manifestazione: diretta TV prevista sui canali di Eurosport. calendario Coppa del Mondo Slittino su pista artificiale 1a ...

Slittino - gli azzurri di Coppa del Mondo non conoscono riposo : subito al lavoro a Königsee : Tour de force per gli slittinisti di Coppa del Mondo, si va a Königsee insieme ai giovani da oggi fino al 9 novembre La preparazione per la Coppa del Mondo continua senza sosta per i nazionali di Slittino su pista artificiale. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha fissato il nuovo raduno a Königsee, in Germania, dopo la settimana di allenamenti svolti tra Bressanone, Maranza e Innsbruck: da lunedì 5 a venerdì 9 novembre il gruppo lavorerà ...

Slittino su pista naturale - gli azzurri si allenano a Bressanone in vista dell’esordio stagionale in Coppa del Mondo : La Nazionale italiana di Slittino su pista naturale si allenerà domani (sabato 3 novembre) a Bressanone. Un appuntamento che fa parte del percorso di preparazione in vista dell’esordio stagionale in Coppa del Mondo, con la prima tappa che si svolgerà l’1 e il 2 dicembre nella località di Kühtai (Austria). Sono nove gli azzurri convocati dal direttore tecnico Armin Zöggeler. In ambito maschile ci saranno Stefan Federer, Simone Gaio, Alex Gruber, ...

Slittino - la squadra di Coppa del Mondo al lavoro a Bressanone : nove gli azzurri convocati : nove gli azzurri presenti a Bressanone per gli allenamenti su pista naturale in programma da domani 3 novembre Nuovo allenamento a Bressanone in programma sabato 3 novembre per i nazionali di Slittino su pista naturale. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha convocato 9 elementi: Stefan Federer, Simone Gaio, Alex Gruber, Matthias Lambacher, Patrick Lambacher, Patrick Pigneter e Mathias Troger tra gli uomini, mentre tra le donne ci saranno ...