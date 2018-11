Siviglia pronto a riscattare André Silva | ecco quanto potrebbe incassare il Milan

calcioweb.eu

: #Siviglia pronto a riscattare #AndréSilva: ecco quanto potrebbe incassare il #Milan - CalcioWeb : #Siviglia pronto a riscattare #AndréSilva: ecco quanto potrebbe incassare il #Milan - MilanCafe24 : Il #Siviglia pronto a riscattare #AndréSilva. #MilanCafe24 #calciomercato #WeareacMilan - MilanNewsUN : ?? Il ds del Siviglia: «Riscatteremo André Silva dal Milan» ?? Il giocatore resterà in Liga, il club spagnolo si dic… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Ilha deciso: riscatterà Andrè. Sull'attaccante portoghese, preso in prestito dalla scorsa estate, c'è un diritto di acquisto a 38 milioni che, stando a sentire il direttore sportivo degli spagnoli Joaquin Caparros, il club andaluso eserciterà: "Abbiamo un'opzione su di lui e ilnon può far nulla. Anche altri club vorrebbero il giocatore ma i tifosi possono stare tranquilli: entro la fine della stagione o prima eserciteremo quel diritto e sarà un contratto di diverse stagioni". Arrivato adopo una stagione deludente con la maglia rossonera, Andrèha trovato spazio con la maglia biancorossa, con cui ha realizzato sette reti in undici partite di Liga.