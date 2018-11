Silvia Romano | tra i vicini della milanese rapita in Kenya c' è anche Vecchioni

Voi che accusate Silvia Romano siete peggio dei suoi rapitori - non avete niente nel cuore : Silvia Romano, volontaria in Kenya, è stata rapita e i bastardi di casa nostra la scannano sui social e fra i commenti. Sono i nuovi impotenti dell'animo quelli che le scrivono "te la sei cercata", "dovevi rimanere in Italia", "prima gli italiani". E' gentucola senz'affari intorno al cuore chi dice "aveva le smanie dell'aiuto". Chi lo dice è solo la sponda occidentale dei rapitori di un essere umano.Continua a leggere

Non prendetevela con Silvia Romano : Sono state arrestate 14 persone per il rapimento di Silvia Romano, la volontaria italiana di 23 anni sequestrata in Kenya. In queste ore continuano a ritmo serrato gli interrogatori per risalire ai responsabili del rapimento e per capire dove sia stata nascosta la ragazza. Si affievolisce l’idea che gli autori siano gli Al Shabaab, integralisti islamici somali, che in passato hanno rapito diversi occidentali.: l’ipotesi più plausibile è che si ...

Kenya - sequestro Silvia Romano - Repubblica : arrestate 14 persone : Roma, 22 nov., askanews, - Comincia a muoversi la polizia del Kenya dopo il rapimento di Silvia Costanza Romano, la cooperante italiana di 23 anni portata via due giorni fa dal villaggio di Chakama - ...

Kenya - rapimento di Silvia Romano : “Arrestate 14 persone - sono ritenute complici”. Il testimone : “Cercavano lei” : Cercavano proprio Silvia Romano i membri del commando che mercoledì ha rapito la volontaria italiana di 23 anni a Chakama, villaggio sperduto del Kenya. “Cercavano proprio lei. Mi hanno chiesto ‘dov’è la mgeni’, la straniera”, racconta il 18enne Ronald Kazungu che ha assistito al rapimento. L’ipotesi è che ad agire siano stati criminali comuni e 14 persone sono già state arrestate, secondo quanto riporta ...

Silvia Romano : 14 arresti in Kenya - sospettati salvati dal linciaggio : Per il rapimento della 23enne volontaria Silvia Romano sequestrata ieri nei pressi di Malindi, in Kenya , la polizia ha arrestato 14 persone con l'accusa di aver ceduto informazioni ai sequestratori, anche se gli inquirenti non escludono che possano addirittura esserne complici del commando di 8 persone che ha sparato nel villaggio di Chakama prima di rapire la ragazza milanese, ferendo varie persone tra cui tre bambini.I fermati sono stati ...

Kenya - 14 arresti per il rapimento di Silvia Romano. Sarebbero i complici del commando di sequestratori : I fermati non farebbero parte degli otto uomini armati che hanno prelevato la giovane ma potrebbero avere avuto contatti con quel gruppo di guerriglieri -

Kenya - rapita la volontaria italiana Silvia Romano/ 14 arresti - testimoni : 'Cercavano proprio lei' - IlSussidiario.net : Kenya, volontaria italiana Silvia Costanza Romano rapita da un commando armato: forse in mano ai miliziani di Al Shabaab. Il testimone: 'Gridava aiuto!'

Silvia Romano - "i rapitori erano pronti da tre giorni" : Secondo la stampa locale i rapitori sarebbero otto e avrebbero affittato un locale vicino a dove viveva la ragazza.

Silvia Romano - 14 arresti in Kenya : potrebbero essere complici dei sequestratori : Dopo il rapimento di Silvia Romano, la 23enne volontaria milanese sequestrata ieri nei pressi di Malindi, in Kenya, la polizia ha arrestato 14 persone. L'accusa nei confronti dei fermati è...

Silvia Romano : caccia all’uomo - residenti linciano presunti complici dei rapitori in Kenya : Dopo il blitz nel villaggio in cui è stata rapita la volontaria italiana di 23 anni, gli stessi residenti hanno scatenato una caccia all'uomo per individuare i presunti complici e basisti dei rapitori, linciandoli prima dell'arrivo della polizia. Secondo i testimoni, infatti, alcuni rapitori erano in zona già da giorni e avevano trovato appoggio in alcuni residenti locali.Continua a leggere

RAPIMENTO Silvia ROMANO/ L'esperto : sullo sfondo c'è lo scontro tra Isis e al Qaeda - IlSussidiario.net : Una cooperante italiana è stata rapita in Kenya da un gruppo amrato che potrebbe appartenere agli jihadisti di al Shabaab

Kenya - attacco a Chakama : viene rapita Silvia Costanza Romano : Sulla costa del Kenya, a Chakama, nella contea di Kilifi, il 20 Novembre 2018, alle ore 20, uomini armati hanno attaccato le abitazioni dove alloggiavano i volontari dell'organizzazione "Africa Milele Onlus", con sede a Fano, nelle Marche. Nell'attacco sono rimaste ferite 5 persone, tra le quali un bambino di 12 anni in modo grave; una ragazza italiana è stata rapita, senza un apparente motivo, dal gruppo armato, di origini ancora ...

Silvia Romano - da Milano al Kenya : chi è la volontaria 23enne rapita - : laureata in mediazione linguistica al Ciels. È anche istruttrice di ginnastica e in passato era già stata in Africa per periodi di volontariato in un orfanotrofio e per progetti di sostegno all'...

Kenya - agguato in un villaggio : chi è Silvia Costanza Romano - la ragazza milanese rapita in un villaggio L'amico : «L'avevo sconsigliata» : Ha 23 anni ed è una volontaria della ong italiana Africa Milele. In precedenza ha partecipato ai progetti per Orphans’s Dreams, ong italiana nata nel 2017 che ha dato vita a un orfanotrofio nel villaggio di Likoni, in Kenya